Door: Redactie − 26/08/16, 00:52

© reuters. De Amerikaanse patrouilleboot die de waarschuwingsschoten in de Perzische golf heeft gevuurd.

Een Amerikaanse marineschip heeft drie waarschuwingsschoten gelost op Iraanse boten in de Perzische golf. De incidenten volgden woensdag op aanvaringen een dag eerder waarbij het Amerikaanse leger ook waarschuwde toen Iraanse schepen te dichtbij kwamen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie waren er woensdag drie confrontaties tussen Amerikaanse marineschepen en Iraanse boten. Vanaf het patrouilleschip USS Squall zouden drie waarschuwingsschoten zijn gelost nadat een klein Iraans oorlogsschip het benaderde.



Eerder hadden de Amerikanen al lichtkogels afgeschoten, maar dat hield de Iraniërs niet tegen. De legerwoordvoerder noemt het Iraanse gedrag donderdag 'onveilig, onprofessioneel en ongebruikelijk'. Het Iraanse schip kwam op nog geen 200 meter afstand van het Amerikaanse. De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten in de Perzische Golf is de afgelopen dagen toegenomen ook al is er diplomatieke toenadering tussen de aartsvijanden.



Arrestatie

Over een ander incident op woensdag wilde het Amerikaanse leger geen toelichting geven. Wel wilde een woordvoerder kwijt dat de spanningen zo 'onnodig oplopen'. Dinsdag kwamen vier Iraanse schepen met hoge snelheid op de USS Nitze af tot het marineschip lichtkogels afschoot. Volgens de Amerikanen vielen de Iraniërs hen lastig, maar de Iraanse minister van Defensie liet donderdag weten dat de marine gewoon haar werk deed.



'Als een Amerikaans schip Iraans territoriale wateren binnenkomt, krijgt het zeker een waarschuwing', aldus Hussein Dehghan. Volgens de VS bevonden hun schepen zich in internationale wateren. De Iraniërs zeggen dat het om Iraanse wateren ging, waardoor de territoriale integriteit van het land werd geschonden. In januari van dit jaar leidde een soortgelijk incident tot de arrestatie van Amerikaans marinepersoneel. Het probleem werd na diplomatieke onderhandelingen tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen snel opgelost.