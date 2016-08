Door: Geert Groot Koerkamp − 26/08/16, 08:38

© Geert Groot Koerkamp. Bij het busje van ARF zijn schone naalden te krijgen.

In Rusland dreigt een hiv-epidemie. Maar geld uit het buitenland maakt een hulporganisatie direct verdacht, als 'buitenlandse agent met een politieke agenda'.

Het voortbestaan van het Andrej Rylkov Fonds (ARF) is op losse schroeven komen te staan nu het Russische ministerie van justitie de groep heeft gebrandmerkt als 'buitenlandse agent'

Een magere, kalende man haast zich in de schemering naar de apotheek. In het voorbijgaan ziet hij het witte bestelbusje en aarzelt. "Heb je geen naalden nodig? Ze zijn gratis", roept Asja Sosnina hem toe. Met graagte neemt hij een plastic tasje met tien schone naalden, tissues en een krantje in ontvangst. "Nee, geen condooms, ik bedrieg mijn vrouw niet."



Sosnina noteert zijn geboortedatum en de eerste letters van zijn voornaam. Anonimiteit is gegarandeerd. De 33-jarige man zegt therapie te volgen in een klooster ver van Moskou. Hij zwaait bij vertrek. "Jullie doen heel goed werk."



"Veel mensen tonen oprecht hun dankbaarheid", zegt Sosnina, als sociaal werker verbonden aan het Andrej Rylkov Fonds (ARF), dat schone injectienaalden en ander materiaal verstrekt aan drugsverslaafden in Moskou. Hun primaire doel is de verspreiding van hiv tegen te gaan.



Naalden en condooms

De toeloop is matig vandaag in deze buitenwijk van Moskou. Sosnina en collega Maksim Malysjev posten van zeven tot elf uur, een tafereel dat zich in de loop van de week herhaalt op drie locaties in verschillende delen van de stad. Tegen tienen is er even een opleving. Een aangeschoten man komt om naalden en condooms, snel gevolgd door een vijftal anderen, onder wie zijn vriendin. De man weifelt of hij een hiv-test zal doen. "Ik ben bang", geeft hij toe. Vandaag nog maar niet.



Ampullen met naloxon vinden gretig aftrek, het middel wordt gebruikt na een overdosis. "We hebben daarmee de afgelopen week twee levens gered", zegt Sosnina. Ze heeft het zojuist gehoord van een van de eerste verslaafden die deze avond langskomen. Volgens Malysjev is vorig jaar zo in 194 gevallen een dodelijke afloop voorkomen, het jaar daarvoor waren dat er 224.

Politieke activiteiten

Het Andrej Rylkov Fonds (ARF) werkt sinds 2009 in Moskou. Het voortbestaan van de ngo is op losse schroeven komen te staan nu het Russische ministerie van justitie de groep heeft gebrandmerkt als 'buitenlandse agent', een organisatie die geld uit het buitenland ontvangt en zich naar het oordeel van het ministerie bezighoudt met politieke activiteiten. ARF krijgt geld van onder meer de Amerikaanse Levi Strauss Foundation en The Global Fund, een internationale organisatie die aids bestrijdt.



Dat ARF zichzelf niet als 'buitenlandse agent' heeft aangemeld, kan resulteren in een boete van een half miljoen roebel, meer dan zesduizend euro. Verschillende andere organisaties die zich in Rusland met soortgelijke problematiek bezighouden, treft hetzelfde lot.



"We hebben geen idee waar we dat geld vandaan zouden moeten halen", aldus Malysjev. De gesignaleerde 'politieke activiteit' verwijst kennelijk naar oproepen van ARF tot een humaner drugsbeleid in Rusland.



Ook zonder boete zal functioneren voor de organisatie een stuk lastiger worden. Op de materialen die het fonds verspreidt moet een stempel met 'buitenlandse agent' worden gezet. De bureaucratische rompslomp kost veel tijd en geld, ten koste van de hulpverlening.



Druppel op de gloeiende plaat

En dat terwijl de groep voorziet in een schreeuwende behoefte. "In Moskou zijn wij de enigen die op deze wijze werken", zegt Malysjev. "Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Vorig jaar hadden we in totaal ruim drieduizend cliënten. We zouden tien van dit soort projecten moeten hebben, of op zijn minst vijf."



De overheid doet weinig aan preventie van hiv. "Bij de officiële medische zorg worden drugsverslaafden vaak geconfronteerd met een houding van: eigen schuld, je hebt hier zelf voor gekozen", zegt Sosnina. Voorlichtingscampagnes beperken zich veelal tot de oproep trouw te blijven aan je partner, of om je te laten testen. "Dat testen kan doorgaans alleen van acht tot tien uur 's ochtends", zegt Malysjev. "Maar drugsverslaafden zijn vanaf de vroege ochtend bezig met eerst aan geld en dan drugs te komen. Om deze groep te bereiken moet je de straat op."