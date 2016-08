25/08/16, 22:51 − bron: ANP

© EPA.

Drie mensen in Toronto zijn donderdag omgekomen bij een aanval waarbij waarschijnlijk een kruisboog is gebruikt. Een vierde persoon die gewond werd aangetroffen is aangehouden, meldt het Canadese CBC.

De lichamen van twee mannen en een vrouw, die allen door kruisboogpijlen aan hun einde leken te zijn gekomen, werden gevonden in een garage in het oosten van Toronto. Op de grond in de garage vonden agenten een kruisboog. "We hebben geen enkel idee waarom en hoe dit is gebeurd", zei een woordvoerder van de politie.



Een omwonende zei geschreeuw te hebben gehoord uit de garage en dat het klonk alsof er een gevecht aan de gang was. De politie is nog op zoek naar getuigen.