Door: Sybilla Claus − 25/08/16, 18:22

© Trouw. Scène uit de film 'The Bacchus Lady'. Tot recent werkten een paar honderd bejaarde vrouwen in parken in Seoul om daar als prostituee klanten op te pikken.

Interview Een gevierd regisseur en een bekende actrice agenderen een van de schrijnendste problemen van Zuid-Korea: bejaarde prostituees.

Naast die oude afvalinzamelaars is er een groep die nog armer is: bejaarde sekswerkers

Wie de miljoenenhoofdstad Seoul in Zuid-Korea bezoekt, kijkt op van de kleine oude dames die een handkar achter zich aantrekken vol metaal of karton. Waarom doen zij dit in zo'n rijk land, in de kou en in de hitte?



"Uit armoede", zegt E J-Yong in bioscoop The Movies in Amsterdam, waar hij is om zijn nieuwste film 'The Bacchus Lady' te promoten. "Waarom Zuid-Korea bij de Organisatie van Ontwikkelde Landen hoort, is me een raadsel, want we doen het op alle punten het slechtst, zoals armoede onder ouderen en zelfmoord."



Naast die oude afvalinzamelaars die eigenlijk thuis van een pensioen zouden moeten genieten, is er een groep die nog armer is: bejaarde sekswerkers. De missie van regisseur E is hun een gezicht te geven. "Er moet een discussie op gang komen over de vraag wat wij voor deze arme ouderen kunnen doen."

© RV. Regisseur E J-Yong: "De vraag is: wat kunnen wij voor deze arme ouderen doen?"

Energiedrankje

E hoopt dat de rondgang van 'The Bacchus Lady' langs twintig internationale filmfestivals meer ruchtbaarheid zal geven aan zijn project, wanneer de film begin oktober zijn première in Zuid-Korea beleeft. Want de samenwerking van E met steractrice Yoon Yeo-Jeong (69) levert niet zonder meer volle zalen op. "Onze cultuur en de filmindustrie zijn gericht op kassuccessen voor jongeren. Deze film is bovendien donker en zonder happy end."



De titel verwijst naar een energiedrankje dat jong en oud in Zuid-Korea kennen. Het is tevens het openingsinstrument van de bejaarde tippelaarsters: 'Wilt u een Bacchus?' Een wisselende groep van 200 à 300 vrouwen werkte in twee parken in Seoul, omdat daar veel oude mannen komen schaken of kletsen. Maar nadat de BBC erover rapporteerde heeft de politie de dames verjaagd, vertelt E. In de film speelt het park een grote rol, maar inmiddels werken de vrouwen in steegjes eromheen of in de metro. Om te overleven doen sommige senioren liever sekswerk dan afval inzamelen.



In de film sleept 'So-Young' zich zelfs met gonorroe nog naar het park. Want: geen werk, geen geld, geen eten. Haar gezicht staat meestal op depressief. Dat was ze ook echt, vertelt regisseur E. "Haar moeder was ziek, we filmden in een kleine, vieze motelkamer en de rol was moeilijk. Nadat een scène met orale seks drie keer over moest, schreeuwde actrice Yoon haar woede uit over de vernedering die ze moest ondergaan. "Nog nooit had een vrouw zo hard tegen me geschreeuwd", bekent E.

Zo’n 13 procent van de 49 miljoen Zuid-Koreanen is boven de 65 jaar. Het gemiddelde inkomen voor deze leeftijdsgroep is 770 euro. De bijstand voor arme ouderen is 160 euro per maand voor een alleenstaande en 280 tot 360 euro voor een echtpaar. Bijna de helft van de 65-plussers leeft in armoede, onder alleenstaande vrouwen loopt dat zelfs op tot driekwart.



“Lang niet iedereen die arm is komt in aanmerking voor deze bijstand”, zegt regisseur E J-Yong. Bijvoorbeeld als je nog familie hebt, of een klein baantje hebt, kun je er geen aanspraak op maken.”

Afzien

Nu de regisseur vijftig is begint hij zich meer voor het leven van zijn ouders en zijn eigen ouderdom te interesseren. "Hoe willen we sterven?", is een ander thema dat hij bespreekbaar wil maken. E snijdt het al in deze film aan, als 'So-Young' in een Engel des Doods verandert en oudere klanten op verzoek over de kling jaagt. Een erotische thriller schrijft een recensent, maar daarvoor zijn de thema's te ernstig. "Als wij een referendum over euthanasie zouden houden, zou de meerderheid vóór stemmen." De regisseur wijt het aan de pragmatische inslag van de Koreanen en een geschiedenis zonder christendom.



Die armoede en eenzaamheid onder bejaarden, hoe kan dat in een samenleving waar iedereen de waarden van Confucius en zijn respect voor ouderen krijgt ingeprent? "In werkelijkheid is het Koreaanse leven keihard. Na de lange Japanse bezetting was het afzien om te overleven. Sinds de economische groei is het uiterst competitief. Onze ouderen hebben alles voor hun kinderen gegeven, maar die kunnen of willen niet voor hen zorgen, zoals vroeger vanzelfsprekend was."



En wat doen politici eraan? Die rijden rond in geblindeerde auto's en weten niets van gewone mensen, stelt E. Zij laten ouderen in de steek, zodra ze hun stem binnen hebben. "De conservatieve president Park won in 2012 de verkiezingen met de belofte dat arme ouderen er maandelijks 200 euro bij zouden krijgen. Dat hangt nog steeds in de lucht."



De film is nog te zien op 8 september op de VU-campus in Amsterdam.