Bewerkt door: redactie − 14/02/17, 01:09 − bron: ANP

© Robin Utrecht. Johan Remkes.

De nieuwe staatscommissie die het functioneren van de parlementaire democratie gaat onderzoeken wil van burgers horen wat er beter kan. 'Wij gaan zeker niet twee jaar lang broeden met de luiken dicht en dan onze conclusie delen met de wereld', zei voorzitter Johan Remkes maandag bij het aantreden van de commissie.

'Democratie is van ons allemaal, dus wij willen horen wat de inwoners van Nederland vinden dat er beter kan', verzekerde Remkes. Bij de aanstelling van de achtkoppige commissie klonk er wat kritiek omdat veel leden verbonden zouden zijn aan de traditionele politieke partijen en niet erg genegen zouden zijn tot grootscheepse vernieuwing.



Remkes wilde niet op de zaken vooruitlopen, maar beloofde al wel speciale aandacht voor jongeren. 'Want zij zijn de toekomst, en wat we nu onderzoeken is een toekomstbestendig parlementair stelsel.'