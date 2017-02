Redactie − 11/02/17, 14:19

© anp. Het KNMI heeft voor het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden code geel afgegeven.

Een sneeuwfront dat vanuit Limburg het land binnen trok, zorgt vandaag voor problemen op de Nederlandse wegen. Het KNMI heeft voor vanochtend en vanmiddag code geel afgegeven, maar ook vanavond wordt er weer sneeuw verwacht.

Op veel plaatsen in Nederland kunnen de wegen glad zijn. Voor het overgrote deel van het land geldt vandaag dan ook code geel, met uitzondering van de Waddeneilanden.



Het KNMI verzoekt automobilisten goed op te letten in het verkeer en hun rijgedrag aan te passen. De waarschuwing geldt nog tot vanmiddag 16.00 uur, daarna is de temperatuur naar verwachting voldoende gestegen en smelt al het ijs.



In een groot deel van het land zijn de sneeuwbuien inmiddels wel weggetrokken. Limburg kan wel nog de hele dag te maken krijgen met sneeuw of natte sneeuw. "Let op als u de weg op gaat! Ondanks het strooien blijft de weg plaatselijk erg glad", waarschuwde de politie Peel en Maas vanochtend op Twitter.



Rijkswaterstaat heeft vandaag weer volop strooiwagens laten rijden op de snelwegen. Volgens een woordvoerder van de dienst zijn er veertien ongelukken gebeurd door heel Nederland vanwege de gladheid.



© ANP. Sinds oktober hebben de strooiwagens van de overheidsdienst meer dan 60 miljoen kilo zout op het Nederlandse wegennet uitgestrooid.

200 miljoen kilo zout

Ook gisteravond zorgde het winterse weer al voor problemen. Bij Den Haag en Rotterdam vonden door gladheid diverse ongelukken plaats. Bij een ongeluk op de A15 raakte één bestuurder lichtgewond nadat vijf auto's op elkaar botsten. De weg was enige tijd afgesloten.



Om gladheid te bestrijden op alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, heeft Rijkswaterstaat 546 strooiwagens ter beschikking.



Tot nu toe is er al de helft meer strooizout gebruikt dan in de vorige winter. Sinds oktober hebben de strooiwagens van de overheidsdienst meer dan 60 miljoen kilo zout op het Nederlandse wegennet uitgestrooid. Van een tekort zoals vorig jaar is voorlopig nog geen sprake. De wintervoorraad zout bedraagt nog 200 miljoen kilo.



Voor vanavond wordt opnieuw sneeuw verwacht. Rijkswaterstaat raadt automobilisten alvast aan rustig te rijden, afstand te houden en niet onnodig van rijbaan te wisselen. Vanavond gaan er opnieuw strooiwagens op pad.