© Marcel van den Bergh. In het Tilburgse zwembad Reeshof kwam ik 2011 een baby om het leven toen een geluidsinstallatie naar beneden viel.

In Tilburgse zwembaden is nog steeds zwak roestvrij staal aanwezig, ondanks een fataal ongeluk in 2011. De gemeente is er niet in geslaagd om op tijd al het aangetaste roestvrij staal te verwijderen of vervangen, staat in een brief aan de gemeenteraad.

Sommige soorten roestvrij staal zijn niet bestand tegen chloorlucht en dat is al lange tijd bekend. In 2011 kwam in het Tilburgse zwembad De Reeshof een baby om het leven toen twee luidsprekers van het plafond vielen omdat de bouten waren aangetast. De gemeente Tilburg werd daarom door de strafrechter veroordeeld tot een boete.



Het drama was de aanleiding om het gevaarlijke roestvrij staal (rvs) voor uiterlijk eind 2016 uit alle overdekte zwembaden in Nederland te verwijderen. De gemeente Tilburg is eigenaar van vier zwembaden en in drie was de situatie niet op tijd in orde, aldus een inventarisatie. "Er is toch nog op meerdere plaatsen niet-resistent rvs aangetroffen dat verwijderd moest worden voor 1 januari 2017", schrijft wethouder Hans Kokke.



Aan de afdeling vastgoed van de gemeente is vanwege overschrijding van de hersteltermijn een dwangsom opgelegd. De gemeente weerspreekt dat de situatie in de zwembaden onveilig is. "De veiligheid van onze zwembaden wordt jaarlijks getoetst en herstelwerkzaamheden worden gecontroleerd."



De wethouder erkende vandaag in een toelichting dat het niet goed is gegaan en dat de dwangsom een begrijpelijke maatregel is. Kokke benadrukte dat er maar een paar bedrijven zijn die inspecties mogen doen en dat eind februari alles is aangepast.