Belastingdienst Zembla roerde zich vandaag direct tijdens een debat over een mogelijk datalek bij de Belastingdienst, met de publicatie van nieuwe documenten. Volgens het tv-programma stelt staatssecretaris Eric Wiebes de zaken een stuk kleiner voor dan ze zijn.

Het debat toonde vooral aan hoe slecht de Belastingdienst eraan toe is, en hoe stroef de communicatie verloopt tussen de dienst en de politieke baas, staatssecretaris Eric Wiebes.



Vorige week concludeerde het tv-programma Zembla dat tussen 2013 en 2016 mogelijk gegevens van twaalf miljoen belastingplichtigen en twee miljoen bedrijven terecht zijn gekomen bij niet-bevoegde mensen, en dat er misbruik van gemaakt is.



De berichtgeving kwam in een week waarin de Kamer zich toch al hevig opwond over de Belastingdienst, en Wiebes onder vuur lag dankzij een onderzoek door twee voormalig topambtenaren naar de riante vertrekregeling bij de Belastingdienst. Hun conclusie was dat de Belastingdienst te veel op eigen houtje doet en dat de leiding van de dienst te onbereikbaar is voor het personeel.

Bij alle negatieve publiciteit over de Belastingdienst is het patroon hetzelfde: verontrust personeel stapt naar de pers, omdat zij bij de leiding geen gehoor vinden voor hun grieven en zorgen. Dat blijkt ook uit berichtgeving van deze week in Trouw over het gebrek aan controles van belastinggegevens in het midden- en kleinbedrijf.



Vandaag ging de discussie weer een stukje verder. Wiebes zei in het debat dat hij nog weinig wist over de in Zembla genoemde feiten. Wel erkende hij dat er in het verleden aan de Belastingdienst 'signalen afgegeven zijn' dat er mogelijk problemen waren met de beveiliging van gegevens. Welke signalen dat waren, wilde Wiebes niet zeggen, ondanks herhaald aandringen van de oppositie in de Kamer. Het gaat volgens de bewindsman om interne stukken die niet openbaar gemaakt kunnen worden.

Zembla kwam daarna onmiddellijk met nieuwe documenten op de eigen website, die zouden aantonen dat Wiebes de zaken kleiner voorstelt dan ze zijn. In een stuk uit augustus 2015 waarschuwt een medewerker van een door de Belastingdienst ingehuurd bedrijf ervoor dat de procedures niet kloppen. Zo werd er volgens de medewerker niet bijgehouden wie vertrouwelijke gegevens uit het systeem opvraagt, en was het niet duidelijk of de opgevraagde gegevens terug te leiden zijn tot een individuele belastingplichtige.



Zembla kan overigens niet hard maken of deze waarschuwingen ook op het bureau van Wiebes zijn beland, of dat die zijn blijven steken bij de leiding van de Belastingdienst.



De oppositie kwam in het debat niet door de verdedigingswal van Wiebes heen, die eerst de ruimte wil om de door Zembla geopenbaarde feiten en klachten grondig te onderzoeken. De staatssecretaris kreeg die ruimte, nadat hij bezwoer dat er geen enkele reden is te vermoeden dat er op dit moment (nog) een beveiligingslek is bij de Belastingdienst.