09/02/17, 04:16 − bron: ANP

© anp. De chemische fabriek van DuPont in Dordrecht.

Van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland heeft meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden. Zonder de lichte overtredingen mee te rekenen, gaat het om een vijfde tot een kwart van de ondernemingen. Zij hebben middelzware tot zware overtredingen begaan.

Dat blijkt uit een inventarisatie die de Volkskrant heeft gedaan van de inspectierapporten van wat de overheid ook wel 'majeure risicobedrijven' noemt. Daaronder vallen vooral (petro)chemische bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.



De laatste twee jaar leidden enige forse incidenten bij chemische bedrijven tot onrust bij bewoners in de omgeving. Zo lekte in 2015 uit een installatie bij Shell Moerdijk ongemerkt 27,7 ton giftige ethyleenoxide weg, omdat er per ongeluk een klep was blijven openstaan. Vorig jaar lekte 2.730 kilo van de kankerverwekkende stof formaldehyde uit de chemische fabriek van DuPont in Dordrecht.