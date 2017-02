Door: Bendert Zevenbergen − 08/02/17, 08:36

© anp. De stijging van de huizenprijzen was in 2015 een welkome ontwikkeling voor de meeste huishoudens.

De stijging van de huizenprijzen heeft ervoor gezorgd dat de ongelijkheid in de verdeling van vermogens van Nederlanders tussen rijk en arm in 2015 licht is afgenomen. De ongelijkheid tussen inkomens bleef gelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Door de stijging in de huizenprijzen hebben de minder rijke huizenbezitters in 2015 een kleine inhaalslag kunnen maken.

Het bezit van een eigen woning vormt het grootste bestanddeel van het vermogen veel huishoudens. Fluctuaties in huizenprijzen leiden voor veel mensen daarom direct tot veranderingen in het totale vermogen. De stijging van de huizenprijzen was in 2015 daarom een welkome ontwikkeling voor de meeste huishoudens.



Voor de zeer vermogenden geldt dit niet of nauwelijks: omdat hun vermogen voor een belangrijk deel uit effecten of het bezit van de eigen onderneming bestaat, zijn veranderingen in prijzen van onroerend goed van minder invloed op hun totale vermogen. Door de stijging in de huizenprijzen hebben de minder rijke huizenbezitters in 2015 dus een kleine inhaalslag kunnen maken.



Gemiddeld is het vermogen van Nederlandse huishoudens in 2015 gestegen met 9%. Het doorsnee vermogen bedraagt per huishouden 17.300 euro. Volgens het CBS is dit de eerste stijging sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008.

Ongelijkheid groot

De vermogensongelijkheid is volgens het CBS sinds 2001 ongeveer onveranderd. In 2007 en 2014 nam de ongelijkheid iets toe en in 2015 iets af. Overigens is, door een verandering van de meetmethode sinds dit jaar tussen 2007 en 2013 wel een geleidelijke stijging van de vermogensongelijkheid te zien.



Ondanks deze stabiliteit is de ongelijkheid in vermogens in Nederland groot. CBS drukt dit uit in de zogenoemde Gini-coëfficiënt. Deze is 0 als iedereen in een land hetzelfde vermogen zou hebben en 1 als een persoon al het vermogen bezit. In Nederland ligt de Gini-coëfficiënt op 0,92.



De verdeling van inkomens is in Nederland veel meer gelijk. De Gini-coëfficiënt ligt hier op 0,3. De ongelijkheid onder kostwinners is het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Hier ligt de Gini-coëfficiënt op 0,4. Bij ouderen vanaf 65 jaar ligt de coëfficiënt op 0,26.