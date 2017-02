Joep Engels − 07/02/17, 15:40

© anp. Het beweegbare deel van de voormalige spoorbrug De Hef wordt teruggeplaatst tussen de vaste brugdelen.

rijksmonument De Hef is terug. Of beter: het val hangt weer tussen de torens van de Rotterdamse hefbrug. Onder grote belangstelling werd vandaag met een grote bok het beweegbare deel van de voormalige spoorbrug op zijn plaats gehesen.

Na een grote onderhoudsbeurt, die meer dan twee jaar heeft geduurd, hebben de Rotterdammers hun rijksmonument weer terug. Een functie heeft de brug niet meer. "Je kunt er alleen maar naar kijken", zegt een woordvoerder van de stad.



Sinds 1927 was de Koningshavenbrug, zoals de Hef officieel heet, onderdeel van de spoorlijn tussen Rotterdam en Breda. Maar toen de treinen in september 1993 door de Willemsspoortunnel gingen rijden, raakte de brug in onbruik. Dan wordt het tijd voor de sloop, had de Rotterdamse raad al in 1983 geoordeeld.

Rijksmonument

De Rotterdammers wilden 'hun laatste kathedraal' niet verliezen.

Maar toen die fatale datum begon te naderen, bleek dat de Rotterdammers 'hun laatste kathedraal' niet wilden verliezen. Voor die protesten was de raad niet ongevoelig. En hoewel sommige raadsleden waarschuwden voor de enorme kosten van 'dat stuk ijzer', zoals deze krant berichtte, werd in 1992 de 'historische vergissing' teruggedraaid.



Acht jaar later werd de brug tot rijksmonument bestempeld. Het onderhoud was er intussen bij ingeschoten. De brug had nog wel eens een verfje gekregen - voor het laatst in 1991 - maar nu moest het maar eens grondig gebeuren. Op 23 november 2014 werd het val uitgehesen en naar de Merwehaven gevaren.



Daar lag het een jaar lang ter bezichtiging, en wachtte het op de aanbesteding, waarna het werd gezandstraald en van een nieuwe verflaag werd voorzien. Vijftienduizend liter donkergroen. Ook de twee torens en de vaste brugdelen zijn ingepakt - tegen het stof -, schoongestraald en geverfd.

Oude glorie

Alleen als het stormt, zal men het val laten zakken.

De Hef schittert nu weer in oude glorie. Alleen de loopbrug bovenover is niet meer teruggezet. Verder functioneert alles, ook al heeft de brug geen functie meer. De twee contragewichten à 280 ton hangen aan de katrollen zodat het 560 ton zware, en 55 meter lange val op en neer kan bewegen. Maar niet om een boot, dan wel een trein of zelfs maar een voetganger te laten passeren. Alleen als het stormt, zal men het val laten zakken.



De plaatsing is overigens een week uitgesteld. Zaterdag voer de Y712 van een werf in Alblasserdam naar de Merwehaven. Een mega-zeiljacht met drie mast van elk 65 meter. Zo hoog kwam zelfs de Hef niet.

Bombardement van Rotterdam

De brug werd tijdens het bombardement van Rotterdam zwaar beschadigd.

Sinds 1878 verbond een draaibrug het Noordereiland met Zuid. Maar de doorgang was smal en schepen voeren zich vaak vast. Toen in 1918 het Duitse schip Kandelfels een pijler had geramd en de brug onklaar gemaakt, werd besloten tot de bouw van een hefbrug. Bij haar openstelling op 31 oktober 1927 was het de eerste in haar soort in West-Europa, en ook nog lange tijd de grootste in Nederland - de 60 meter hoge torens kunnen het val 45 meter opheffen.



De brug werd tijdens het bombardement van Rotterdam zwaar beschadigd maar als een van de eerste objecten snel hersteld. In 1978 voer opnieuw een schip tegen de brug. Een kabel brak, de contragewichten raakten ontzet en het val hing scheef. De reparatie nam enkele weken in beslag. Al die tijd was het treinverkeer gestremd.