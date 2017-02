Han Koch − 07/02/17, 17:47

Meld Misdaad Anoniem stuurde vorig jaar 16900 meldingen over een misdaad door naar de politie of andere opsporingsdiensten. Dat is drie procent meer dan het jaar ervoor. Alleen vielen de resultaten wel wat tegen.

Zo werden er op basis van die meldingen minder aanhoudingen verricht, bleef het aantal opgeloste zaken achter bij vorig jaar en werden er ook zo'n 150 000 hennepplanten minder in beslag genomen. Zo blijkt uit de jaarcijfers over 2016 van het onafhankelijke meldpunt.

Mogelijke verklaring

Een mogelijke verklaring voor het achterblijven van de resultaten is dat de registratie van een aantal aanhoudingen nog moet plaatsvinden.Het aantal tips over misdaden die een grote impact hebben op het dagelijks leven steeg wel behoorlijk.



Zo was het aantal meldingen over woninginbraken 26 procent hoger dan vorig jaar. Overvallen werden 25 procent vaker gemeld en geweld 11 procent meer. "Dit soort criminaliteit raakt het veiligheidsgevoel in de samenleving, het komt heel dichtbij en kan ook jou overkomen", zo wijst Titus Visser, directeur van het meldpunt op het belang van het melden van deze misdrijven.



Recent is het meldpunt een campagne begonnen om nog meer meldingen van gewelddadige criminaliteit te krijgen. Die campagne richt zich op meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 14 tot 22 jaar.

Bulk

De bulk van de meldingen gaat over soft- en hard drugs. Het gaat dan om respectievelijk 7068 en 3343 meldingen. Geweld komt met 1734 meldingen op de derde plaats. Daaronder zaten 301 tips over moord en doodslag. Een van die tips leidde in april tot de veroordeling van twee mannen uit Roosendaal en Bovenkarspel voor de dood van een 49-jarige vrouw uit Andijk.



Opvallend is dat 'klikken' over geknoei met de sociale zekerheid ( bijvoorbeeld uitkeringen) en belastingfraude respectievelijk 15 en 18 procent minder vaak werden gemeld. Een daling is ook te zien in de categorie extremisme. De 120 meldingen in 2016 zijn 15 procent minder dan een jaar eerder. Dit type misdaad staat overigens niet in de toptien van meldingen.