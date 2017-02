Door: Jan Kleinnijenhuis, Karlijn Kuijpers − 08/02/17, 05:30

De belastingdienst controleert steeds minder bedrijven, sinds ze overstapte op het systeem van van 'horizontaal toezicht': wie zijn administratie netjes . 'Naïef en onverantwoord', volgens critici. Waarom werkt de Belastingdienst er dan toch mee?

Een gelijkwaardige relatie tussen de fiscus en het bedrijfsleven, niet gebaseerd op wantrouwen maar op samenwerking. Dat is het doel van het 'horizontale' toezicht waarmee de Belastingdienst in 2005 van start gaat. Wat destijds begint als een pilot, groeit al snel uit tot een nieuwe manier waarop de Belastingdienst omgaat met bedrijven. "Ik zou niet zeggen dat het een huwelijk is, maar het leidt in ieder geval tot een innige relatie," zegt staatssecretaris Jan Kees de Jager in 2010.

Vanaf 2005 werkt de Belastingdienst steeds meer op basis van vertrouwen. Bedrijven die onder horizontaal toezicht vallen krijgen in principe geen boekenonderzoeken meer. Dit nieuwe toezichtsysteem is een antwoord op een veelgehoorde klacht van bedrijven. Zij vinden de Belastingdienst te wantrouwend en vinden inspecties onaangenaam. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend zegt dat het systeem is ingevoerd omdat bedrijven er belang bij hebben. De Belastingdienst schrijft al in 2005 dat het met horizontaal toezicht bedrijven naar Nederland wil trekken.



Het systeem moet tegelijkertijd een oplossing bieden voor de leegloop bij de Belastingdienst, die ook in die periode al speelde. Het nieuwe toezichtsysteem zou tijd en menskracht besparen en de dienst wat meer ruimte geven, is het idee.



Maar het plan stuit op weerstand bij inspecteurs. "Ik heb destijds veel discussies gehad met belastinginspecteurs. Zij wilden niet meewerken met horizontaal toezicht, omdat ze bang waren bevoegdheden te verliezen," zegt Willem Vermeend. Toch blijft de Belastingdienst positief over het nieuwe systeem. Theo Poolen, plaatsvervangend directeur-generaal van de dienst en geestesvader van het nieuwe toezichtmodel, is niet bang dat de Belastingdienst opbrengsten zal mislopen door het nieuwe toezicht. "We leven in een heel net land, verreweg de meeste bedrijven willen het goed doen", zegt hij in 2010.

Steeds minder controles

Sinds het systeem van horizontaal toezicht in 2005 werd ingevoerd, Sinds het systeem van horizontaal toezicht in 2005 werd ingevoerd, daalde het aantal boekenonderzoeken met zeventig procent . Critici vragen zich bovendien af of de beloofde tijdswinst wel wordt gehaald.

Het experiment begint in 2005 met een test bij een aantal grote bedrijven, maar wordt al snel uitgebreid. Sinds 2007 kunnen ook middelgrote bedrijven gebruik maken van het nieuwe toezicht en vanaf 2011 doet ook het midden- en kleinbedrijf mee. De Belastingdienst wil steeds meer bedrijven onder het nieuwe toezichtsysteem en stelt vanaf 2011 jaarlijks streefcijfers vast voor het aantal bedrijven dat onder horizontaal toezicht moet komen. De Tweede Kamer is al die jaren positief over het nieuwe toezicht en is blij dat de Belastingdienst een betere dienstverlening biedt aan bedrijven.



Vreemd genoeg is het niet de Tweede Kamer, maar de Belastingdienst zelf die in 2011 opdracht geeft om het effect van horizontaal toezicht in kaart te brengen. De commissie onder leiding van hoogleraar Leo Stevens concludeert dat het nieuwe toezichtsysteem waarschijnlijk geen tijdsbesparing oplevert. Inspecteurs zeggen tegen de commissie dat horizontaal toezicht juist méér in plaats van minder tijd kost, omdat zij veel vaker moeten overleggen met bedrijven. In hetzelfde jaar luiden medewerkers van de Belastingdienst bij vakbondsorganisatie FNV anoniem de noodklok. Ze klagen dat ze vanwege dit toezichtsysteem hun werk niet meer goed kunnen doen en de Belastingdienst daardoor jaarlijks miljarden misloopt.

De onvrede groeit vreemd genoeg niet in de politiek, maar bij de Belastingdienst

Ondanks de kritiek van de commissie-Stevens verandert het systeem van horizontaal toezicht niet wezenlijk. Wel groeit de onvrede bij de Belastingdienst. Afgelopen december is het de de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het ministerie van financiën die de noodklok luidt. "Het capaciteitsprobleem is volgens de medezeggenschapsraden de afgelopen jaren alleen maar groter geworden", schrijft de voorzitter in een brandbrief.



Maar staatssecretaris van Financiën Wiebes wil het systeem van horizontaal toezicht niet kwijt. "Horizontaal toezicht is een van de sterktes van ons belastingstelsel en draagt bij aan onze goede handelsrelaties. Daar willen we geen afstand van doen," schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer in 2015.



Peter Essers, oud- Eerstekamerlid en hoogleraar belastingrecht, denkt zelfs dat het systeem alleen maar belangrijker wordt. Nu internationale maatregelen worden genomen tegen belastingontwijking, is een aantal fiscale troeven voor Nederland volgens hem uitgespeeld. "Dan blijven er voor de toekomst nog twee dingen over waarop Nederland de concurrentie met andere landen aan kan gaan om bedrijven aan te trekken: belastingen verlagen en horizontaal toezicht."



