Han Koch − 07/02/17, 15:17

Kickbokster Badr Hari (32) moet zijn straf uitzitten. Na eerder zonder succes in beroep te zijn gegaan tegen zijn straf bij het gerechtshof in Amsterdam heeft nu ook de Hoge Raad in zijn nadeel beslist.

In oktober 2015 veroordeelde het hof de sporter tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan tien voorwaardelijk. De rechter achtte bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan een serie mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven, waaronder de mishandeling van de later vermoorde zakenman Koen Everink. Van die moord wordt tenniscoach Mark de J. verdacht.



De Hoge Raad laat de veroordeling van de kickbokser nu in stand. Dat betekent dat hij nog zes maanden de cel in moet, hij zat al acht van de veertien maanden in voorarrest. De Hoge Raad vond dat het hof de uitspraak voldoende had onderbouwd en zag geen enkele reden het oordeel opnieuw te wegen. Overigens kijkt de Hoge Raad daarbij niet naar de feiten maar alleen of de redenering onder de uitspraak deugt.

Straf tijdelijk opschorten

Volgens Bénédicte Ficq, de advocaat van Badr Hari, wil haar client nu zo snel mogelijk de cel. Normaal gesproken krijgt een veroordeelde een oproep zich te melden, die fase kan overgeslagen worden. Vermoedelijk volgende week zullen Badr Hari, zijn advocaat en het Openbaar Ministerie bijeenkomen om de plaatsing in een gevangenis te bespreken.



De kans is zeker niet denkbeeldig dat de sporter faciliteiten wil om in conditie te blijven. Er zijn ook, bij dwingende redenen, mogelijkheden om de straf tijdelijk op te schorten. Er waren plannen om nog voor de zomer - de maand mei is als mogelijke optie genoemd - een wedstrijd te houden tegen Rico Verhoeven. Die moet dienen als herkansing. Begin december 2016 verloor Hari namelijk in een rechstreeks gevecht van Verhoeven, en brak daarbij zijn arm.