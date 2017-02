Bewerkt door: redactie − 07/02/17, 05:14 − bron: ANP

Twee internationaal opererende bedrijven hadden in oktober 2015 al een veilig alternatief beschikbaar voor de rubberen kunstgraskorrels waarvan de veiligheid ter discussie is komen te staan. Dat meldt de Volkskrant.

De bedrijven waren ingesprongen op de nieuwe, strenge regels voor kunstgraskorrels die Nederland aanvankelijk wilde bepleiten bij de Europese Commissie.



Mede na intensief protest van de producenten van de rubberkorrels paste Nederland zijn standpunt alsnog aan en verdween de strenge norm in Brussel van tafel. Dit blijkt uit duizend pagina's aan documenten, die de krant op basis van de Wet openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) pleit voor aanscherping van de Europese regels. Uit onderzoek van het instituut naar Nederlandse kunstgrasvelden bleek dat sporten op dit soort velden veilig is.