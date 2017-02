Kees Tanis − 07/02/17, 06:00

© HOSPITALITY GROUP. Een schets van het Glaspark.

Het nieuwe sportpark in Leerdam moet niet alleen ruimte bieden aan de leden van de vier buitensportclubs. Ook scholen, recreanten en bijzondere doelgroepen als ouderen moeten op het Glaspark terecht kunnen.

Het is niet te verwachten dat de clubs de investering voor extra wensen kunnen opbrengen

De vier buitensportclubs die gaan samenwerken op het Glaspark  hebben 1.400 leden, waarvan meer dan 1.000 nog actief sporten. Met de komst van de nieuwe sportaccommodatie verwachten zij de komende jaren een toename van het ledenaantal.



Onderdeel van het plan is dat straks ook andere verenigingen gebruik kunnen maken van het sportpark. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de wieler- en toerclub Glasstad. Maar ook scholen en buitenschoolse opvang, ongeorganiseerde sporters en recreanten en bijzondere doelgroepen als ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking moeten er gebruik van kunnen maken.



Bij het opstellen van het gisteren gepresenteerde rapport is ook uitgebreid aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid. Aanvankelijk is ook nog gekeken naar mogelijkheden om het Glaspark aan te leggen bij De Punt (Leerdam Sport) in Leerdam-West. De kosten zijn daar veel hoger omdat aanleg daar ten koste zou gaan van woningbouw in Broekgraaf.



Extra wensen

Wat betreft de investeringen is 2,6 miljoen geraamd voor de kleed- en wasruimten, 2,4 miljoen voor de velden en bijna 2 miljoen voor de infrastructuur. Voor de bouw van de kantine is een bedrag van 1,2 miljoen euro geraamd. Die komt voor rekening van de clubs. De verenigingen hebben extra wensen, zoals grotere kleed- en wasruimten, tribunes, opslag en kantine. De kosten voor de extra wensen moeten de clubs zelf betalen. De opstellers van het eindrapport noemen het onwaarschijnlijk dat de clubs in staat zijn die extra investering voor hun rekening te nemen.



De vier sportclubs spreken zich begin maart uit over de plannen. De gemeenteraad doet dat op 30 maart.

Als de raad eind maart instemt met het plan moet voor het voorbereiden van de bouw en aanleg rekening worden gehouden met een jaar.



Het complex zal dan bij de start van het voetbalseizoen 2019/2020 in gebruik kunnen worden genomen.