Redactie − 05/02/17, 08:56 − bron: ANP

Politieke partijen zien laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking over het hoofd, doordat verkiezingsprogramma's voor deze groepen onbegrijpelijk zijn. Het College voor de Rechten van de Mens roept partijen op om de vijf belangrijkste standpunten in eenvoudige taal op te schrijven.

Ook andere burgers verkiezen eenvoudige taal boven gebruik van jargon en lange teksten College voor de rechten van de mens

Toegang tot begrijpelijke informatie is voor mensen met een beperking van groot belang om hun kiesrecht te kunnen uitoefenen, stelt het College. "Ook andere burgers verkiezen eenvoudige taal boven gebruik van jargon en lange teksten."



De stichting Lezen en Schrijven sluit zich daarbij aan. "Grote groepen vallen nu buiten de boot omdat ze niet goed geïnformeerd worden. Laaggeletterden kunnen geen goede keuze maken, ze haken af met stemmen", zegt een woordvoerder.



Volgens het College zou Nederland een voorbeeld aan Duitsland moeten nemen. Daar hebben verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma's al in eenvoudige taal opgeschreven. In Nederland hebben alleen D66 en de ChristenUnie speciale verkiezingsprogramma's voor laaggeletterden.



"Dat is al wel een verbetering, maar het is nog niet goed genoeg", zegt de woordvoerder van Lezen en Schrijven. Om mensen die niet goed kunnen lezen te helpen, heeft de stichting vorige maand een speciale verkiezingskrant in 'gewone taal' gemaakt.

1,3 miljoen laaggeletterden

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden, ongeveer 1 op de 9 mensen. 250.000 mensen zijn analfabeet en kunnen dus helemaal niet lezen en schrijven. De laatste jaren is laaggeletterdheid onder vrouwen gestegen. Doordat zij vaker dan mannen het arbeidsproces verlaten om voor het gezin te zorgen, is de noodzaak om te kunnen lezen en schrijven minder aanwezig. Ook een grote groep allochtone leerlingen scoort nog altijd slecht door het zwakke taalniveau van hun ouders.



De stichting Lezen & Schrijven signaleert een tweedeling: aan de ene kant mensen met goede banen en een rijk sociaal leven, aan de andere kant mensen die moeite hebben mee te komen. Arbeiders die veel met hun handen werken, moeten tegenwoordig ook rapporteren en mailen. En er is gêne: als ouders uit een ander land komen, is een taalachterstand niet verwonderlijk. Maar wie vanaf zijn vierde naar school is geweest en nóg niet goed kan lezen, wordt misschien wel dom gevonden.



De beperkte taalvaardigheid vormt voor laaggeletterden niet alleen een drempel bij verkiezingen, stelt Stichting Lezen & Schrijven, maar werkt ook de opbouw van schulden in de hand. "Wie niet goed kan rekenen begrijpt simpelweg niet dat kopen op afbetaling duurder is of dat een gratis telefoon nooit echt gratis is", zei directeur Merel Heimens Visser eerder in Trouw. Ook vinden laaggeletterden moeilijker hun weg vinden in de gezondheidszorg. Ze zijn daardoor vaker ziek, en hebben vaker lichamelijke en psychische problemen.