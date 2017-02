Bewerkt door: redactie − 04/02/17, 04:24 − bron: ANP

© anp. Foto ter illustratie.

De twee Russische groepen die achter de hack bij de Democratische Partij in de Verenigde Staten zaten, hebben ook geprobeerd bij Nederlandse ministeries binnen te dringen. Een daarvan was Algemene Zaken, bericht De Volkskrant.

Voor zover bekend is het ze daarbij niet gelukt om gevoelige informatie te bemachtigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en uit gesprekken met verschillende experts.



De hackpogingen zijn in het afgelopen halfjaar gedaan en kunnen worden toegeschreven aan twee groepen, die APT28 en APT29 worden genoemd en in de Verenigde Staten bekendstaan als Cozy Bear en Fancy.



De groepen, die zijn gelieerd aan de Russische overheid, proberen de inloggegevens van overheidspersoneel te achterhalen door gericht phishingmails te sturen en valse websites op te zetten waarop mensen kunnen inloggen.