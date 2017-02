Redactie − 02/02/17, 14:52

© anp. Premier Rutte.

Premier Mark Rutte heeft vandaag nadrukkelijker afstand genomen van de Amerikaanse president Donald Trump en diens inreisverbod voor moslims. De maatregel is volgens hem in strijd 'met onze waarden en niet effectief'.

De minister-president noemde de maatregel vandaag in een debat in de Tweede Kamer 'in de kern discriminerend'. "Wij betreuren de maatregel", aldus de premier. "Het duwt mensen naar de verkeerde keuze." Rutte snapt wel dat de Amerikaanse regering zich zorgen maakt over het feit dat zich mogelijk terroristen tussen migranten verbergen. Daar moeten we alles tegen doen, voegde hij eraan toe.



De Tweede Kamer had Rutte gevraagd zich duidelijker uit te spreken tegen de maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump. Verschillende partijen vonden de eerdere kritiek van Rutte op het omstreden inreisverbod onvoldoende. De premier zei zondag het verbod af te wijzen en te betreuren.



In een gezamenlijke verklaring met minister Bert Koenders van buitenlandse zaken liet Rutte toen weten dat "Nederland ervan overtuigd is dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen. Wij zijn alert op de mogelijkheid dat potentiële terroristen misbruik maken van asielprocedures. Veiligheidsdiensten hebben hier een belangrijke taak", aldus Rutte en Koenders.



Die verklaring was voor ondermeer Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks, niet afdoende. Die vond dat dat Rutte zich scherper moest uitspreken en "het voortouw nemen om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken". Klaver verzocht de minister-president dinsdag al naar de Kamer te komen.



Tot ongenoegen van veel partijen liet Rutte zich vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, die bekend maakte dat het overleg met de VS over Amerikaanse douanecontroles op Schiphol is opgeschort.

'Discriminerende maatregelen'

Ook andere Kamerleden eisten van Rutte dat hij zich harder zou uitspreken tegen de nieuwe immigratiemaatregelen. PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaes riep zondag op tot een debat over de kwestie. Hij noemde de maatregelen van Trump in een tweet 'walgelijke discriminatie'.



Vicepremier Lodewijk Asscher, lijsttrekker van de PvdA, twitterde zaterdagavond al over de ban: 'Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.'



Volgens D66-leider Alexander Pechtold is de 'absurde' maatregel van Trump je reinste discriminatie. SP-leider Emile Roemer twitterde eerder: 'Mensen weigeren. Niet om wat ze doen, maar om wat ze geloven. Waar is @MinPres als je 'm nodig hebt?'



PVV-leider Geert Wilders daarentegen zei dat een einde van de immigratie uit welk moslimland 'precies is wat we nodig hebben'. Ook in Nederland, voegt hij eraan toe in een Engelstalige tweet. Want islam en vrijheid zijn onverenigbaar, aldus Wilders.



Door de afwezigheid van Rutte afgelopen dinsdag zag de Kamer zich genoodzaakt het geplande debat over de komende Europese top van vandaag uit te breiden. Zo kunnen ook de 'discriminerende maatregelen' van Trump aan de orde komen, aldus initiatiefnemer Michiel Servaes van de PvdA-fractie. Rutte zou dat debat al samen met Koenders bijwonen.