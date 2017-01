Bewerkt door: redactie − 17/01/17, 01:46 − bron: ANP

© anp. Peter Wakkie.

De Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie is weer op vrije voeten. De politie in Madrid heeft dinsdagnacht om 00.30 uur het verhoor beëindigd en heeft hem vrijgelaten. Dat meldt de woordvoerder van Wakkie in Nederland nadat hij contact had gehad met zijn advocaat in Spanje.

De 68-jarige advocaat werd maandagochtend gearresteerd bij aankomst op het vliegveld van Madrid. De Spaanse nieuwswebsite El Confidencial meldde dat Wakkie werd opgepakt in verband met de betaling van miljoenen euro's smeergeld aan familieleden van Russische ministers. De Spaanse autoriteiten hebben de reden voor zijn arrestatie niet bevestigd.



Wakkie is door de Nederlandse Ondernemingskamer aangesteld als interim-bestuurder van de Nederlandse holding van het telecombedrijf Zed+. Dat heeft volgens Wakkies advocaat een conflict met de Spaanse miljonair Javier Pérez die de bestuurder is van de Spaanse dochtervennootschap Zed Worldwide.



Wakkie is onder meer bekend als voormalig bestuurder van supermarktconcern Ahold. Na zijn pensionering eind 2009 bleef hij actief als commissaris bij diverse grote bedrijven als ABN AMRO, TomTom en Wolters Kluwer. Eind maart 2015 vertrok hij bij ABN AMRO, vanwege de ophef over de uiteindelijk teruggedraaide salarisverhoging voor bestuurders van de bank. Ook treedt Wakkie vaak op als advocaat van voetbalclub Ajax.



Volgens de woordvoerder kan Wakkie gewoon terug naar Nederland reizen. 'Ik ben blij als vriend en woordvoerder dat hij vrijgelaten is.'