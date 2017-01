11/01/17, 00:11 − bron: ANP

De politie heeft zeven jongens en mannen opgepakt die ervan worden verdacht via seksadvertenties verschillende mensen te hebben afgeperst. De slachtoffers reageerden op advertenties die ze op internet tegenkwamen.

Via de berichtendienst WhatsApp dachten de slachtoffers seksafspraken te maken, maar vervolgens kregen ze te horen dat hun familieleden op de hoogte gesteld zouden worden als ze niet betaalden. Na een eerste betaling eisten de oplichters meer geld.



Tientallen slachtoffers

Het bedrag liep volgens de politie op tot 1000 euro en soms zelfs meer. Vermoedelijk zijn er verspreid door Nederland in totaal tientallen slachtoffers en hebben de afpersers hen in totaal tienduizenden euro's afhandig gemaakt. Doordat een van de gedupeerden in september vorig jaar naar de politie stapte, kwam de zaak aan het rollen.



De zeven verdachten zijn tussen de 16 en 22 jaar. Ze werden in december al opgepakt in Delft en Den Haag, maar de politie kwam er pas dinsdag mee naar buiten.



Sociale media

De politie wijst erop dat de daders vaak makkelijk informatie over hun slachtoffers konden verkrijgen; namen van hun familieleden zochten ze op via 'veelal slecht afgeschermde profielen' op sociale media.



Slachtoffers van dit soort oplichterij en afpersing raadt de politie aan om niet te betalen en aangifte te doen. Om ellende te voorkomen is het volgens de politie verstandig om profielen af te schermen voor vreemden.