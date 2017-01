05/01/17, 17:46 − bron: Redactie

© anp. Twee marechaussees bij de ingang van de Tweede Kamer op het Binnenhof.

Update Het Binnenhof en het Plein in Den Haag zijn donderdag ontruimd en afgezet door de politie en marechausse na de vondst van een verdachte tas. De verdachte dader, een man die een verwarde indruk maakte, werd voordat hij werd aangehouden neergeschoten door de politie.

De man trok de aandacht door op het Plein voor het Binnenhof met een tas te gooien. Daarop werd hij na een waarschuwingsschot overmeesterd en aangehouden. Daarbij liep de man een schotwond op. Over hoe hij er aan toe is, heeft de politie nog geen uitspraken gedaan.



De spullen van de verdachte man worden ter plekke onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Het Binnenhof en het Plein zijn uit voorzorg ontruimd en afgezet door de marechaussee en politie.



Volgens mensen ter plekke zaten er geen gevaarlijke stoffen in de tas. Restaurants en winkels aan het Plein zijn weer bereikbaar voor mensen. Een klein gebied rond de plek waar de tas ligt, is nog wel afgesloten voor het publiek.



Op een filmpje dat een medewerker van de ChristenUnie maakte, is te zien hoe de vermoedelijke dader zich aankleedt.