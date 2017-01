05/01/17, 03:28 − bron: ANP

De overheid heeft afgesproken dat 'spookjongeren' de komende tijd geholpen moeten worden bij het halen van een diploma of het vinden van een baan. Deze jongeren bevinden zich tot nog toe buiten beeld van de autoriteiten, omdat ze niet op school zitten, geen diploma, baan of uitkering hebben en niet ingeschreven staan als werkzoekende.

Vanaf dit jaar moeten het UWV, de sociale diensten en de gemeenten beter gaan samenwerken, schrijft de Volkskrant donderdag. Het kabinet heeft deze partijen in 2016 opgeroepen in hun regio afspraken te maken met de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) waar voortijdige schoolverlaters worden geregistreerd.



Nederland telt op dit moment naar schatting 66.000 zogenoemde spookjongeren. Aangezien bijstand pas mogelijk is vanaf 27 jaar, kunnen zij van de radar verdwijnen bij onderwijsinstellingen en uitkeringsinstanties, schrijft de krant.