Door: Redactie − 05/01/17, 01:10

© epa. Chaos op de Duitse wegen in 2001.

De komende dagen daalt de temperatuur tot onder het vriespunt en is er grote kans op winterse buien. Dat kan in het weekeinde leiden tot flink wat oponthoud op de weg, zo meldt Weerplaza. Vooral terugkerende wintersporters moeten rekening houden met een zware terugtocht.

Terug van wintersport? Dat is vanavond, vannacht en morgen géén pretje. Sneeuw gooit de boel in de war ¿¿ https://t.co/28ITVhP5Ay pic.twitter.com/NrEc3FdqMd — VID (@vid) Wed Jan 04 00:00:00 MET 2017

Zo'n 100.000 Nederlandse wintersporters kunnen zich volgens weer- en verkeersdiensten maar beter goed voorbereiden voordat ze terug naar huis rijden. In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is al veel sneeuw gevallen en wordt het naar verwachting bijzonder guur.



Op veel plaatsen daalt het kwik tegen het weekeinde tot min 10 en plaatselijk wordt het zelfs nog kouder. Een woordvoerder van de ANWB waarschuwde woensdag alvast voor accuproblemen als gevolg van de kou. 'Bij onze Duitse zusterorganisatie ADAC is de wachttijd nu al opgelopen tot negentig minuten. En het is vrijdag ook nog Driekoningen.' Dan hebben veel mensen vrij.

Sneeuwval

In Zuid-Duitsland en delen van Oostenrijk zorgde flinke sneeuwval gisteren al voor problemen op de weg. De Duitse Weerdienst heeft code rood afgegeven voor een groot deel van het zuiden. Dat is overigens niet de hoogste waarschuwingscategorie; boven rood staat nog paars voor extreem weer.



Een storing trekt zaterdag in de loop van de dag Duitsland in. Eerst valt er sneeuw, later natte sneeuw en plaatselijk mogelijk ijzel in het westen van Duitsland. Hierdoor kunnen de doorgaande routes, zoals de A7 over de Fernpas, de A12 door het Inntal en de A14 door Vorarlberg, plaatselijk slecht berijdbaar zijn, wat tot flink wat extra reistijd kan leiden. Weerplaza raadt ook mensen die vanuit het Sauerland terug naar huis gaan aan zo vroeg mogelijk te vertrekken.