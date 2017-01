Bewerkt door: redactie − 02/01/17, 01:25 − bron: ANP

© anp. Bij een aanrijding in Den Haag raakte een agent zwaargewond. Toen collega's hem reanimeerden werden ze bekogeld met vuurwerk.

De politie heeft zondag tweets verwijderd waarin een teamchef zich kritisch uitliet over minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Dit heeft een woordvoerder van de politie in Den Haag bevestigd.

Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt #handenaf — Ard van der Steur (@ArdvanderSteur) Sun Jan 01 00:00:00 MET 2017

© anp. Brandweerlieden op oudejaarsavond in Utrecht. Ook in die stad werden hulpverleners lastiggevallen.

De teamchef van politieteam Segbroek in Den Haag had op Twitter geërgerd gereageerd op woorden van Van der Steur. Die had via Twitter zijn waardering uitgesproken over de inzet van de hulpdiensten tijdens Oud en Nieuw. Diverse agenten, brandweerlieden en andere hulpverleners werden tijdens de jaarwisseling tijdens hun werk belaagd. Van der Steur schreef daarover op Twitter: 'Grote waardering voor de inzet van onze hulpdiensten tijdens jaarwisseling. Onacceptabel dat juist tegen hen geweld wordt gebruikt.'



Maar die steunbetuiging schoot bij verschillende agenten in het verkeerde keelgat. 'Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun', twitterde de teamchef van Team Segbroek. De tweet werd later verwijderd. De woordvoerder van de Haagse politie zei dat de teamchef reageerde na de nachtdienst van Oud en Nieuw. Daarin had hij te maken met geweld tegen agenten van zijn team. De zegsman van de Haagse politie wees erop dat het contact van individuele agenten met de minister via de politiebonden en de leiding loopt. Ook andere agenten twitterden geërgerd over de woorden van Van der Steur.

Bekogeld

Operationele chefs van politie die zeggen waar het op staat. Ook op twitter, ook tegen de minister. Dat heet karakter. ¿¿¿¿ @TeamchefsSGB pic.twitter.com/0n2nLbdlGi — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra)

^R En dus? @ArdvanderSteur daar is het dan klaar mee? Het is walgelijk wat deze daders hebben gedaan!!! Geen woorden maar daden! https://t.co/k6d5Cd15dN — WijkagVrijenban (@WijkagVrijenban)

Minister Van der Steur liet zondag via een woordvoerder weten dat geweld tegen hulpverleners onacceptabel is. 'Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling.' Volgens de minister hebben gemeenten vooraf maatregelen getroffen zoals extra toezichthouders en flexibel cameratoezicht. Diverse agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancepersoneel werden tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Een politieman in Den Haag raakte zwaargewond bij een aanrijding. Bij de reanimatie van het slachtoffer werden politiemensen en ambulancepersoneel bekogeld met stenen en vuurwerk.



Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, noemt het zorgwekkend en onaanvaardbaar dat politieagenten en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling opnieuw zijn gehinderd bij hun werk. 'Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid. Die hoor je met rust te laten. Ik vind het te bizar voor woorden dat je er blijkbaar genoegen in schept om brandweerlieden of andere hulpverleners te beletten andere mensen te helpen', aldus Van Essen.

Zware jaarwisseling

Volgens de politie is het aantal geweldsincidenten tegen agenten dit jaar gestegen. Er was bij de jaarwisseling 79 keer sprake van geweld tegen een agent. Bij de vorige jaarwisseling was dat 59 keer. Ook het aantal incidenten tegen andere hulpverleners zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel en beveiligers nam toe.



Politiemensen zitten niet meer te wachten op medeleven of mooie woorden na weer een zware jaarwisseling, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. 'Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. Met mooie woorden kom je er niet meer. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen.