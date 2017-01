Bewerkt door: redactie − 01/01/17, 04:04 − bron: ANP

© anp. Brandweerlieden blussen een brandende auto in Utrecht.

Op verschillende plekken in het land zijn hulpdiensten rond Oud en Nieuw lastiggevallen. De politie werd rond het Kaapseplein in de Haagse Schilderswijk korte tijd door een groep omstanders bekogeld met vuurwerk en stenen.

© anp. Politieagenten in Scheveningen.

Politieagenten waren aan het werk na een ongeluk. De Mobiele Eenheid was aanwezig om eventueel te kunnen optreden tegen relschoppers, maar ruim een uur na de aanrijding trok de ME zich terug nadat de rust was weergekeerd.



In Utrecht werden op oudejaarsavond brandweerlieden met vuurwerk bekogeld. Ze bleven ongedeerd, maar de brandweer doet wel aangifte bij de politie, liet een woordvoerder weten.

ME in Amersfoort

© anp. Vuurwerkshow in Amsterdam.

Agenten hebben op oudejaarsavond in Amsterdam twee mensen opgepakt die vuurwerk op hen afschoten. De twee worden verdacht van poging tot zware mishandeling. Ze richtten hun vuurwerk op de politiemensen in Amsterdam-West.



De ME is in Amersfoort tijdens de jaarwisseling uitgerukt nadat er ongeregeldheden uitbraken. Zo'n 30 jongeren zijn aangehouden. Al voor middernacht werd de politie opgeroepen omdat er een auto in brand was gestoken. Daarna werd het steeds onrustiger en volgden er knokpartijen en vernielingen in de buurt van de straat Sextant, ten noorden van het centrum.