Het zijn geen vluchtelingen! Het zijn migranten die voordat ze in Nederland kwamen, door zeven veilige landen reisden. Geert Wilders

Wat bedoelde PVV-leider Geert Wilders deze maand toen hij na zijn veroordeling voor discriminatie zei dat hij als premier 'schoon schip' wil maken in Nederland? Het is gissen. Als VVD-Kamerlid praatte hij nog wel eens met deze krant, als PVV'er laat hij het al jaren bij hooguit een paar zinnen. Op interviewverzoeken komt geen reactie. 'Wat wilt ú met Nederland?', had de parlementaire redactie Wilders simpelweg willen vragen. 'Hoe bedoelt u: de grenzen dicht?' of 'Zijn àlle migranten ongewenst?'. Het kwam er nooit van.



Er waren wel antwoorden. Wilders liet soms iets los over zijn concrete plannen met Nederland - in andere kranten, de Tweede Kamer, op sociale media, voor tv-camera's. Met al die antwoorden, zoveel mogelijk ontdaan van retoriek, stelde Trouw een nooit gehouden interview met Geert Wilders samen.



Wat is uw hoofdboodschap?



"Óf wij rekenen af met de islam, óf de islam rekent af met ons. Daarom hebben wij onze voorstellen gedaan van grenzen dicht, stoppen met moskeeën en de andere voorstellen die u van ons kent. Maak illegaliteit strafbaar. Stuur asielzoekers terug." (APB, 2016)



Hoe ziet u dat eigenlijk voor zich, de grenzen dicht?



"Dan moet je weer aan de grenzen controleren, met grensposten, het leger en de marechaussee. Dan moet je controleren of paspoorten kloppen en of iemand een visum heeft. Als dat niet zo is, moet die persoon worden tegengehouden. Als er een boevenbende in je wijk opereert, ga je toch niet de deur openzetten? Je moet dus de grenzen sluiten." (APB, 2015)



Waar wilt u die grensbewaking van betalen?



"Geen cent meer naar Afrika, naar Turkije, Griekenland of Brussel. Dan kunnen we de belastingen voor iedereen verlagen, zodat de koopkracht flink kan stijgen en de economie een geweldige boost krijgt. Dan kunnen we onze 65-plussers een fatsoenlijke oude dag geven. Dan kunnen we ook meer geld geven aan de politie en het leger zodat zij meer middelen hebben om ons land veilig en vrij te houden en onze eigendommen en grenzen te beschermen." (PVV.nl, 2016)



Hebben 65-plussers geen fatsoenlijke oude dag? Het is de rijkste groep Nederlanders, toch?



"De pensioenen van 2,4 miljoen Nederlanders dreigen te worden gekort door een lage rente. Mensen hebben daardoor minder in hun portemonnee en kunnen niet meer werken om het bij te plussen. Dat komt door de lage rente, waar de regering van profiteert. Die betaalt 1,5 miljard euro minder rente. Ik vraag of de regering tijdelijk, tot de rente stijgt, die winst wil geven aan de ouderen van Nederland. Zolang de rente laag is kan de ouderenkorting of het pensioen worden verhoogd." (APB, 2016)



Waarom gunt u arme landen geen ontwikkelingssamenwerking?



"Het is niet zo dat ontwikkelingshulp altijd goed en heilig is. De hulp gaat vaak naar corrupte landen. Ik heb het gezien toen de Kamercommissie een tijdje geleden Mozambique bezocht. Op het ministerie waar dat geld aankomt, liepen de ambtenaren rond in Armanipakken. Daar gaat ons geld naartoe en het is corrupt geld." (APB, 2016)



Een ander punt dan: hoe ziet u het sluiten van alle moskeeën voor zich?



"Ik noem het haatpaleizen. Hoe eerder we dat doen, hoe beter. De islam is naar mijn oordeel in strijd met de openbare orde. Voorlezen uit een boek vol met haat en geweld is in strijd met de openbare orde. (APB, 2016) Er kunnen gematigde moslims zijn, maar er is geen gematigde islam. We zouden in Nederland ook geen nazitempels of nazischolen toestaan. Ik wil dit land zo onaantrekkelijk mogelijk maken om de islam in te belijden." (AD, 2016)



Wilt u moslims de toegang weigeren?



"Nederland moet beginnen met het de-islamiseren van het land. En daarnaast geen mensen uit islamitische landen meer toelaten. Trump heeft gezegd: ik wil geen moslim meer in Amerika toelaten. Als je dat in Nederland zegt kom je voor de rechter. Dus zeg ik: laat niemand uit een islamitisch land meer toe." (De Limburger, 2016)



Zijn alle moslims in uw ogen terroristen?



"Niet iedere moslim is een terrorist, maar iedere terrorist is wel een moslim. (De Limburger, 2016) Mijn partij, de PVV, zegt niet dat alle moslims hetzelfde zijn. Het betreft misschien niet honder procent van de moslims. Wij moeten niet iedereen over één kam scheren, maar driekwart van de moslims vond 9/11 prima." (APB, 2014)



Of gaat het u vooral om Marokkanen?



"Ik heb niet gezegd dat wij een probleem hebben met alle Marokkanen. Dat is iets heel anders. Ik heb gezegd dat wij een Marokkanenprobleem hebben. Ga eens op een koopavond met mensen op straat praten, of in de tram, de bus, het ziekenhuis." (APB, 2014)



Die Marokkanen zijn hier al generaties. Het zijn Nederlanders.



"Veel mensen hebben naast hun Turkse of Marokkaanse paspoort ook nog een Nederlands paspoort. Maar een deel van hen gedraagt zich niet als Nederlander. We kunnen het elke dag zien. Ze respecteren ons land niet. Ze hebben lak aan onze waarden, aan onze identiteit, aan wie we zijn. Ze gedragen zich steeds vaker als overheersers, criminelen, profiteurs. Ze tarten het gezag. Ze dansen op politieauto's. Ze schelden ons uit. Ze kijken op ons neer. Ze spugen op ons. Ze hebben ons paspoort, maar ze horen niet bij ons. Ze zijn geen Nederlander."(APB, 2016)



Wat moet er volgens u aan gebeuren?



"Als tuig niet eens wordt gearresteerd of als ze worden meegenomen naar het politiebureau en degene die aangifte doet nog langer op het bureau zit dan degene die het delict heeft gepleegd, zijn ze daar trots op. Men praat daarover met vriendjes: dat hij is vastgenomen en vastgezet en binnen drie uur weer is vrijgelaten. Dát moeten we veranderen. Als je je niet gedraagt in Nederland, ga je eruit!" (APB, 2016)



"Als het gaat om geweldsmisdrijven en straatterreur, zijn Marokkanen 22 keer vaker verdacht van een misdrijf dan Nederlanders. Dat geldt voor Turken, voor Somaliërs, voor allemaal. We zullen ze dus harder moeten aanpakken als het gaat om het veilig houden van ons mooie land." (APB, 2016)



Kunt u het wat concreter maken dan 'harder aanpakken'?



"We kunnen twee dingen doen. Ten eerste ervoor zorgen dat er nul meer binnenkomen, niemand. Geen visumvrij reizen, geen nationaliteit, geen Turk meer naar Nederland. Het tweede is: wat mij betreft pakken we van iedereen die twee paspoorten heeft en een misdrijf pleegt, het Nederlandse paspoort af en zetten wij diegenen ons land uit, als het kan met de hele familie. (APB, 2016) Waar nodig zetten we, als de politie het niet meer aankan, het leger in om de straten van Nederland weer veilig te maken en ze daaruit te verjagen. Geen buurthuizen meer. Geen onterechte uitkeringen meer. Geen slachtofferrol meer. En zeker geen begrip meer."

(APB, 2016)



Hoe betaalt u dat, het leger inzetten?



"De PVV heeft al een keer laten berekenen wat het oplevert als je de grenzen sluit voor niet-westerse allochtonen: 7 miljard per jaar. Je kunt tientallen miljarden ophalen en besteden aan de Nederlandse economie." (APB, 2014)



Men zegt dat u angst verspreidt. Hoe ziet u dat?



"Al twaalf jaar lang plaats ik hoop en optimisme tegenover die naargeestige capitulatiecultuur van de machthebbers, die maar niet willen luisteren of die in verkiezingstijd ineens gouden bergen beloven, maar na de verkiezingen weer met hun aartsvijanden gaan regeren en weer voor nieuwe ellende, terreur en asielrecords zorgen. Die altijd kiezen voor hun eigen macht in plaats van voor Nederland, die geen principes lijken te hebben, dronken van hun eigen gelijk, overtuigd van hun eigen superioriteit. En wie kritiek heeft en de islamisering als probleem durft te benoemen, noemen ze 'extreemrechts', 'tokkies', 'populisten' of 'nazi's'. (APB, 2016)



Bent u niet extreemrechts?



"Ik neem het voor onze kiezers op. Laat niemand insinueren dat wij iets met extreem of met nazi's hebben." (APB, 2013)



Kunt u zeggen wat u tegen uw achterban zei over vluchtelingen?



"Pleeg verzet. Pleeg verzet! Accepteer het niet! Er is geen alternatief. Wij moeten in verzet komen." (APB, 2015)



Wat bedoelde u daar mee?



"Geweldloos verzet. Democratisch verzet. Sta op, ga naar die inspreekavonden. Eis gemeentelijke referenda. Ga de straat op. Demonstreer. Het is jullie recht, doe het dan ook. Wij moeten geen asielzoekerscentra meer hebben." (APB, 2016)



Waarom bent u zo tegen hulp aan mensen in nood?



"Het zijn geen vluchtelingen! Het zijn migranten, die voordat ze in Nederland kwamen, door zeven veilige landen zijn gegaan." (APB, 2016)



"Wij hebben een morele verantwoordelijkheid om voor onze eigen mensen te zorgen. De vluchtelingen moeten een goede opvang krijgen, maar die mogelijkheden liggen in de regio zelf. Saoedi-Arabië, de landen in de Golfstaten, die hebben de morele plicht. Het zijn rijke landen. De politie rijdt er in Maserati's. Het is hun eigen volk. Met hun eigen cultuur. Hun eigen taal. Ze geloven hetzelfde. Die landen, die vrijwel niets hebben gedaan, die hadden de morele plicht om hun eigen mensen op te vangen. Echte vluchtelingen verdienen hulp. Maar in de regio zelf." (De Limburger, 2016)



U noemde het parlement een nepparlement. Waarom? En zit u er niet zelf in?



"Ik ben er trots op dat er tenminste nog één partij is in dit huis die de taal van het volk spreekt, die zegt wat de mensen op straat vinden. (APB, 2015) Het parlement is een nepparlement, een nepparlement dat niemand vertegenwoordigt." (APB, 2015)



Wat zegt u zelf: kunt u eigenlijk met andere partijen samenwerken?



"Als ik de minister-president voorstel dat we die 1,5 miljard euro niet aan die asielzoekers besteden, maar aan de mensen die ons land hebben grootgemaakt, door opnieuw de verzorgingshuizen in het leven te roepen, door de mensen weer een fatsoenlijke dagbesteding te geven, door ervoor te zorgen dat er genoeg personeel is in de verpleeg- en verzorgingshuizen om die ouderen bij te staan, dan is dat geen demagogisch voorstel, maar iets wat we kunnen doen. Ik zou zo graag willen dat we elkaar op dit punt een keer zouden kunnen vinden." (APB, 2015)



U leeft onder permanente bewaking. Denk u wel eens: 'Ik stop ermee'?



"Hugo de Groot is het symbool van het Nederlandse recht. Maar ooit stond hij zelf terecht. Hij werd tot levenslang veroordeeld omdat hij aan de kant van Van Oldenbarnevelt streed voor onze Nederlandse vrijheden. Maar hij ontsnapte in een kist en vluchtte naar Antwerpen. Soms wens ik wel eens dat ik zelf zou kunnen ontsnappen. Maar ik weet dat dit niet kan. Ik zou er een prijs voor moeten betalen die ik niet wil betalen. Ik zou moeten zwijgen. En dat kan ik niet. Dat wil ik niet. En dat zal ik ook niet. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb. En, vergeeft u mij, die geef ik nooit op." (slotwoord regiezitting, 2016)



De uitspraken van Wilders in dit fictieve interview zijn afkomstig uit de laatste vier Algemene Politieke Beschouwingen, Tweede Kamerdebatten van de afgelopen jaren, statements op zijn eigen website, zijn slotwoord in de rechtbank bij de regiezitting van maart en interviews in De Telegraaf, Algemeen Dagblad en De Limburger.