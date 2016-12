Door: Redactie − 24/12/16, 00:18 − bron: AP

In Bulgarije is een Eindhovense vrouw opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De 33-jarige Helena S. zou onderweg zijn geweest naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat en probeerde in Bulgarije de grens met Turkije over te steken.

Nederlandse tot islam bekeerde vrouw gearresteerd in Bulgarije. In NL was een afscheidsbrief gevonden waar ze zei naar het Kalifaat te gaan pic.twitter.com/O5tQpFOntP — Jasper Neve (@JasperNeve) Fri Dec 23 00:00:00 MET 2016

Een rechtbank in Haskovo, een plaats in het zuiden van Bulgarije, bepaalde dat de hechtenis van de vrouw moet worden verlengd, omdat er een Europees aanhoudingsbevel door de Nederlandse overheid tegen de vrouw is uitgevaardigd zo meldt het Amerikaanse persbureau AP. Dat betekent dat Nederland al langer het vermoeden heeft dat de vrouw naar Syrië zou vertrekken om daar IS te ondersteunen.



Volgens het Bulgaarse staatspersagentschap BTA zou Helena S. bij de rechtbank hebben verzocht om uitlevering aan Nederland. ,,Ik ben een moslim en ik heb mijn idealen, maar ik ben geen terrorist'', zo zou ze tegen de rechter hebben gezegd. Er staat nog geen datum gepland voor haar uitleveringszaak.



Populariteit IS tanende

De arrestatie van de vrouw is vooral bijzonder omdat er volgens de Nederlandse veiligheidsdiensten al enkele maanden nagenoeg niemand meer naar Syrië afreist. Het is steeds lastiger om het land binnen te komen en sinds IS steeds meer terrein verliest, is de populariteit van de terreurgroep tanende. In totaal zijn er zo'n 270 Nederlanders naar Syrië gereisd de afgelopen jaren. 40 daarvan zijn inmiddels teruggekeerd, 40 anderen vonden er de dood. De rest zou nog steeds in Syrië zijn.