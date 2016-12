24/12/16, 00:47 − bron: ANP

© epa.

De Nederlandse journalist Okke Ornstein, die in november werd opgepakt in Panama, heeft vrijdag de gevangenis in Panama verlaten. Dat meldde Dirk Janssen, de Nederlandse ambassadeur in het Midden-Amerikaanse land, vrijdagavond laat op Twitter.

Good to see Okke Ornstein being set free just before X-mas. We should cherish critical investigative journalists. pic.twitter.com/ggXfvncp9V — Dirk Janssen (@dirkjanjanssen) Fri Dec 23 00:00:00 MET 2016

'Goed om te zien dat Okke Ornstein vlak voor kerst vrijkomt. We moeten kritische journalisten koesteren', aldus Janssen in zijn twitterbericht. Daaronder is een foto te zien van Ornstein die met zijn spullen door een poort loopt.



Dinsdag meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken al dat Ornstein gratie zou krijgen van president Juan Carlos Varela Rodríguez.



Ornstein werd half november bij binnenkomst in Panama opgepakt. De reden voor zijn aanhouding waren artikelen die hij op zijn weblog Bananama Republic publiceerde over dubieuze activiteiten van de Canadese zakenman Monte Friesner in Panama. De aanklacht was laster en smaad.



Ornstein schrijft op zijn blog vooral verhalen over corruptie en fraudezaken in Latijns-Amerika. Hij werkt ook voor onder meer de Nederlandse publieke omroep en Al Jazeera.