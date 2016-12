Bewerkt door: redactie − 23/12/16, 05:13 − bron: ANP

© reuters. Andy Woodward (rechts) en Steve Walters bij de lancering van een fonds dat misbruikte sporters en hun familie steunt.

NOC*NSF wil onderzoeken op welke schaal seksueel misbruik de afgelopen 30 jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen. De sportkoepel hoopt zo duidelijkheid te krijgen over de vraag of er in Nederland een grote groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen, meldt de Volkskrant.

Minister Edith Schippers (VWS) laat aan de krant weten een onderzoek te ondersteunen. 'Het is goed dat de sport deze handschoen actief oppakt. Het is belangrijk dat dit goed wordt onderzocht, dat mensen laagdrempelig kunnen melden en dat er goede hulp beschikbaar is.'



'Ik zou iedereen die zoiets is overkomen willen aanraden er zo snel mogelijk over te praten', zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. Bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is wel een zwarte lijst, maar daar staat slechts één persoon op.



Het onderzoek kan in 2017 beginnen als de financiering rondkomt.