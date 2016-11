Bewerkt door: redactie − 29/11/16, 05:43 − bron: ANP

© anp. De OV-fiets. De KeoBike gaat er anders uitzien.

De succesvolle OV-fiets van NS krijgt navolging binnen het regionale openbaar vervoer. Syntus introduceert een deelfiets die kan worden gehuurd als aanvullend openbaar vervoer. Dat meldt De Volkskrant.

De deelfietsen gaan KeoBikes heten, vernoemd naar Keolis, het Franse moederbedrijf van Syntus. In Frankrijk verhuurt het bedrijf al 17 duizend fietsen, vooral in grote steden.



In Nederland kunnen de fietsen voorlopig alleen worden gehuurd in de provincies Gelderland en Utrecht. Op twintig locaties, in vooral kleinere plaatsen waar streekbussen minder vaak rijden, worden in totaal 240 fietsen neergezet.



De bedenker van de OV-fiets van NS, Ronald Havenaar, vindt het een mooi alternatief, zegt hij tegen de krant. Toch plaatst hij ook een kanttekening: ,,Er is zo langzamerhand wel sprake van een wildgroei aan deelfietssystemen. In Amsterdam krijg je de Urbee, in Rotterdam en Utrecht heb je de Gobike. Voor ov-reizigers is dat erg onhandig. Er moet een open systeem komen waarbij je met één account in heel Nederland een fiets kunt huren."