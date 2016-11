Bewerkt door: redactie − 29/11/16, 00:30 − bron: ANP

De beoogde maatregelen van de Nederlandse regering om jihadisme te bestrijden, vallen niet goed bij de Raad van Europa. In een brief aan de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) eist de organisatie voor democratie en mensenrechten in Straatsburg tekst en uitleg over drie wetsvoorstellen.

Commissaris voor de Rechten van de Mens Niels Muiznieks wil opheldering over het instellen 'van een gebieds- en contactverbod van bepaalde personen' en de mogelijkheid 'een persoon die op basis van zijn gedrag in verband kan worden gebracht met terrorisme' een internationaal reisverbod op te leggen.



Het plan om iemand door een ministerieel besluit, zonder tussenkomst van een rechter, van zijn bewegingsvrijheid te kunnen beroven, valt ook verkeerd bij de intergouvernementele organisatie. De voorgenomen wijziging van de wet op het Nederlanderschap, waarbij het tweede paspoort kan worden ingetrokken, riekt naar discriminatie van Marokkaanse of Turkse jihadisten, aldus de commissaris.



Ook de machtsuitbreiding voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst, die grote groepen mensen in de gaten kan gaan houden, bevalt de raad niet. Muiznieks waarschuwt dat repressieve maatregelen leiden tot stigmatisering en vervreemding van bepaalde sociale groepen.



Preventie is volgens hem de sleutel in de strijd tegen terrorisme. Hij waarschuwt dat bepaalde maatregelen mogelijk strijdig zijn met de door Nederland ondertekende verdragen over mensenrechten.



De wetsvoorstellen in kwestie zijn nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer.



Raad van Europa

Van de Raad van Europa zijn 47 landen lid. De Europese Unie telt 28 leden. Het overlegorgaan werd in 1949 opgericht door onder andere Nederland en België en houdt onder andere de mensenrechtensituatie in Europa in de gaten.