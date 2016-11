Bewerkt door: redactie − 28/11/16, 05:08 − bron: ANP

De douane laat als gevolg van computerstoringen in de Rotterdamse haven containers zonder controle door. Diverse bedrijven slaan alarm. Het is koren op de molen van drugscriminelen, stellen zij tegenover het AD.

De storingen treden op in het elektronische aangiftesysteem, waarmee binnengekomen containers moeten worden aangemeld bij de douane. Die bepaalt op basis van de herkomst en de ontvanger van de lading of een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Medewerkers van logistieke bedrijven in de haven stellen dat het computersusteem al weken faalt en de noodprocedure van kracht is.



Vooral bedrijven bijvoorbeeld fruit en planten vervoeren, krijgen met het oog op de bederfelijkheid van hun producten van de douane snel groen licht.



Dat houdt in dat de aangifte van binnengekomen containers per e-mail moet worden gedaan. Zij krijgen binnen één, twee minuten na de mailtjes al toestemming om een container door te laten. Die kan dan nooit zijn gecontroleerd, zo zeggen zijn.