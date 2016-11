25/11/16, 05:12 − bron: ANP

Kinderopvangcentra moeten ouders inlichten als ze kinderen opvangen die niet ingeënt zijn. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, te weten PvdA, SP, CDA, D66, PVV en GroenLinks vinden dat ouders van andere kinderen recht hebben op deze informatie. Ze kunnen dan bepalen of ze het risico willen nemen op besmettelijke ziektes of dat ze hun kind elders willen plaatsen.

In het AD staat vrijdag dat de meeste crèches aan de ouders vragen of de kinderen ingeënt zijn, maar dat ze die informatie daarna vaak voor zichzelf houden. De PvdA wil dat elk kinderopvangcentrum een lijst met namen bekendmaakt van kinderen die niet ingeënt zijn. Het CDA is tegen het noemen van namen.



Ook de belangenvereniging voor ouders van kinderen in de kinderopvang (Boink) is voorstander van duidelijkheid over dit onderwerp.