Redactie − 23/11/16, 17:18

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de invoering van een beperkt boerkaverbod. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een debat over het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Het voorstel houdt in dat boerka's, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen verboden worden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Dragen mensen dat toch, dan kunnen zij een boete krijgen van maximaal 405 euro.



Op straat mag je wel gewoon dergelijke gezichtsbedekkende kleding blijven dragen, maar de politie kan hun wel vragen hun gezicht te laten zien voor identificatie.



Plasterk zei eerder niet te verwachten dat het in de praktijk boetes zal gaan regenen voor vrouwen die in het openbaar vervoer of overheidsgebouw een boerka of nikab dragen. Volgens onderzoek dragen een paar honderd vrouwen in ons land een boerka of nikab.



D66, GroenLinks en DENK zijn tegen. Het debat wordt gevolgd op de publieke tribune door een tiental vrouwen met een nikab.

'Elkaar in de ogen kijken'

In mei 2015 stemde de ministerraad al in al met het beperkte boerkaverbod. Eerder werden regels voor de bijstand al aangepast. Wie een boerka draagt, heeft geen recht op een uitkering omdat deze kleren het vinden van werk belemmeren.



"Het verbod staat los van religie. Wat we willen bereiken, is dat mensen elkaar in bepaalde situaties, zoals in de dienstverlening, in de ogen kunnen kijken", zei minister-president Mark Rutte. "Zo kunnen we een norm stellen van wat in Nederland gebruikelijk is. Als je elkaar in de ogen kunt kijken, zie je beter elkaars intenties en kun je elkaar ook beter snappen."



In 2012 waren er tijdens kabinet-Rutte I al plannen een algeheel boerkaverbod in te voeren, maar dat kwam er niet van omdat dit kabinet viel. In het regeerakkoord dat regeringspartijen VVD en PvdA vervolgens sloten, stond dat er een gedeeltelijk verbod zou komen.



Het kabinet vindt een boerkaverbod niet alleen nodig voor een goede dienstverlening, maar ook voor de veiligheid. "Als een moeder een kind komt ophalen op school, dan moet je kunnen zien of het wel echt de moeder is", aldus minister Plasterk.