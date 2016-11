Door: Redactie − 23/11/16, 01:34

© anp. Sylvana Simons bij de televisiestudio van het VARA-programma Pauw.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is er maar één oplossing voor de veelvuldig bedreigde en nu ook beveiligde politica Sylvana Simons. 'Het is het allerbeste dat mevrouw Simons tegen zichzelf in bescherming wordt genomen en Denk wordt opgeheven', zo twitterde Wilders dinsdagavond.

De reactie van Wilders volgde op een uitzending van het tv-programma Pauw, waarin Sylvana Simons vertelde dat ze haar privacy en bewegingsvrijheid heeft ingeleverd voor haar politieke carrière.



Het kwam Wilders vervolgens weer op een verontwaardigde reactie te staan van Jesse Klaver: 'Zelf beweren dat je monddood gemaakt wordt, maar tegen een bedreigde collega zeggen dat ze beter kan stoppen. Ongelofelijk', aldus de leider van GroenLinks.



Inbreuk op bewegingsruimte

Eerder dinsdag maakte Denk bekend dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen om Simons te beveiligen na een reeks dreigementen. Simons zei daarover in Pauw: 'Het is een enorme inbreuk op mijn bewegingsruimte. Ik kan heel veel dingen niet meer zo spontaan doen als voorheen. Het trekt een enorme wissel. Je weet het pas als je het zelf meemaakt.'



En over de racistische en seksistische beledigingen en bedreigingen, zei het kandidaat-Kamerlid voor de beweging Denk: 'Hoe zou jij je voelen onder deze omstandigheden? Het grijpt in, zoals dat heet. Het is heftig. Ik denk dat we met zijn allen wel op het punt zijn gekomen dat we onszelf en elkaar oprecht moeten vragen: hoe willen we met elkaar verder? Want we zullen toch met elkaar verder moeten.'