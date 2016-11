22/11/16, 13:27 − bron: ANP

© anp. Volgens de Raad van de Rechtspraak is er in de nieuwe aftapwet te weinig toezicht op de inlichtingendiensten.

Het toezicht op het aftappen van computergegevens en mobiele telefoons door de veiligheidsdiensten is in een nieuw wetsvoorstel onvoldoende geregeld, vindt de Raad voor de Rechtspraak. De koepelorganisatie van rechters uit dinsdag kritiek op het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Volgens de Raad van de Rechtspraak is er te weinig toezicht op de inlichtingendiensten in de nieuwe wet.

De oude inlichtingenwet is van 2002. Door technologische ontwikkelingen voldoet die niet meer. Het grootste deel van de informatie, zoals telefonie, internet, e-mail en apps loopt tegenwoordig online. Volgens het kabinet is de nieuwe wet nodig om de AIVD en MIVD hun taken goed te kunnen laten uitvoeren. Als daar aanleiding voor is, kan bijvoorbeeld worden beslist om telefoonverkeer tussen Syrië en Nederland af te tappen, om zo Syriëgangers op te sporen.



Niet duidelijk is wie in het wetsvoorstel het laatste woord heeft bij dat toezicht op de veiligheidsdiensten, stelt de Raad voor de Rechtspraak. De vraag is hoe een bewindsman zijn bevoegdheden en ministeriële verantwoordelijkheid kan waarmaken, als een onafhankelijke toezichtcommissie bindende adviezen aan de minister geeft.



Daarnaast is er kritiek op de bevoegdheden van de toetsingscommissie. Die kan alleen de rechtmatigheid van het tappen beoordelen, maar krijgt geen toegang tot de verkregen informatie. De Raad voor de Rechtspraak vraagt zich af of die toetsing wel kan plaatsvinden zonder dat de commissie weet waar het over gaat.



De kritiek volgt op eerdere opmerkingen van de Raad van State, die eind oktober twijfels uitte over de effectiviteit van het toezicht op de nieuwe bevoegdheden. Het adviesorgaan uitte ook kritiek op de nieuw te vormen toetsingscommissie, die vooraf een voorstel om aftapping toe te passen beoordeelt.



Minister Plasterk van binnenlandse zaken wil dat die commissie bestaat uit twee oud-rechters en iemand met technische kennis. Maar de Raad van State laat die toetsing liever over aan de al bestaande Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die op dit moment alleen achteraf onderzoek kan doen naar de werkwijze van de AIVD en MIVD