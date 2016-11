22/11/16, 12:24 − bron: ANP

© anp. De documentaire over de moordbroers mag worden uitgezonden, heeft de voorzieningsrechter bepaald

De makers van de documentaire over de zogenoemde 'moordbroers' mogen de beelden die ze hebben gemaakt met medewerking van het Openbaar Ministerie (OM) gebruiken. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dit dinsdag bepaald. Daarmee verloor het OM een kort geding dat het hierover had aangespannen.

Het OM wilde de medewerking staken omdat de nabestaanden ernstig bezwaar hebben tegen de documentaire. Ze vinden dat de film de rouwverwerking belemmert. Hoewel de rechter dit begrijpt, weegt dit volgens het vonnis niet zwaar genoeg mee om de toestemming van het OM om mee te werken in te trekken. De makers, Maria Mok en Meral Uslu sloten namelijk een contract af. Bovendien was het al bekend voordat beide partijen dit contract ondertekenden dat de nabestaanden van twee slachtoffers in deze zaak tegen een documentaire waren.



De documentairemakers zeiden eerder deze maand in Trouw dat zij het geëiste verbod op hun film als een beperking van de persvrijheid zagen. "Hoe emotioneel het voor nabestaanden ook is, dat mag er niet toe leiden dat een algemeen grondrecht om te publiceren over een rechtszaak, teniet wordt gedaan", zei Benno Friedberg, advocaat van de filmmakers.



De broers, Marcos en Admilson R., worden verdacht van een drievoudige moord in Drenthe. Tegen hen werd onlangs in hoger beroep levenslang geëist. In 2012 werd de 55-jarige Berend Smit doodgeschoten in een bos bij Dwingeloo. Een halfjaar later werd in Exloo het echtpaar Veenendaal in eigen woning overvallen en gewurgd. De broers waren uit op geld en waardevolle spullen.



Volgens de voorzieningenrechter mag het OM op basis van het contract beeld- en geluidopnamen verbieden als het deze heeft getoetst aan concrete belangen die beschermd moeten worden en die in het mediacontract zijn opgenomen. Dit is niet gebeurd, aangezien op de zitting bleek dat de aanklager de film niet heeft gezien. De documentairemakers volgden zowel het OM als de verdediging om te laten zien hoe zij zich voorbereiden op de rechtszaak en uiteindelijk tijdens de zitting tegenover elkaar staan. Hiervoor maakten ze onder meer beeld- en geluidsopnames van (interne) overleggen, telefoongesprekken en vergaderingen.