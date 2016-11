22/11/16, 11:43 − bron: ANP@yoursite

Eindhoven Airport is aan het eind van de ochtend op last van de Koninklijke Marechaussee korte tijd ontruimd geweest na de vondst van een onbeheerde koffer. In afwachting van de komst van een explosievenhond moest iedereen naar buiten. Het ging volgens de marechaussee om een standaardprocedure. De luchthaven werd vrijgegeven nadat onderzoek had aangetoond dat er geen gevaarlijke stoffen in de koffer zaten.

Het vliegverkeer bij de luchthaven was in afwachting van het onderzoek opgeschort. De toegangswegen naar Eindhoven Airport werden kort afgezet. De ontruiming verliep rustig, meldden mensen via sociale media. Iedereen verzamelde zich op het plein voor het hoofdgebouw.



Onder de geëvacueerden waren ook de spelers van PSV die naar Spanje zouden vertrekken voor een duel in de Champions League. Morgen spelen ze tegen Atletico Madrid. In afwachting van hun reis keerden de spelers terug naar het trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven.