22/11/16, 09:22 − bron: ANP

© ANP.

Zorgverleners in Nederland kunnen niet altijd de zorg verlenen die zij nodig achten door hun contract met zorgverzekeraars. Beperkende voorwaarden in die contracten weerhouden hen daarvan, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en medische ledenorganisatie VvAA onder 25.000 zorgverleners.

Volgens de Consumentenbond en de VvAA geldt dat voor meer dan driekwart van alle zorgverleners die een contract afsluiten met een zorgverzekeraar. Patiënten krijgen door dergelijke geheime afspraken vaak niet de zorg die zij nodig hebben, zeggen de onderzoekers. Onder druk van zorgverzekeraars worden behandelingen ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen.



Artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere (para)medici zeggen door zorgverzekeraars te worden beknot in het aantal of de duur van behandelingen, op straffe van een boete of zelfs het verliezen van het complete contract, aldus de onderzoekers.



De Consumentenbond en VvAA willen dat beperkende afspraken voor iedereen duidelijk zijn en willen een einde aan de beperkingen. Verzekerden moeten de zorg krijgen waarvoor ze hebben betaald, van de zorgaanbieder voor wie ze hebben gekozen. 'Het is voor de Consumentenbond onacceptabel dat zorgverzekeraars aanvullende zorgverzekeringen blijven aanbieden met bijvoorbeeld dertig fysiotherapiebehandelingen extra, terwijl zorgverleners vanwege hun werkcontract nog niet de helft kunnen geven', aldus directeur Bart Combée.

Volgens de Consumentenbond en VvAA wordt door het onderzoek duidelijk hoe groot de gevolgen van contracten zijn voor de zorg en hoe weinig invloed consumenten hierop hebben. De voorwaarden van zorgverzekeraars brengen de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg volgens hen in gevaar.