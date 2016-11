22/11/16, 07:51 − bron: ANP

© anp.

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, leveren jaarlijks 1,57 miljard euro op voor de schatkist. Een kwart van de afgestudeerde studenten uit het buitenland blijft hun leven lang in ons land, is de schatting. Dat berekende expertisebureau EP-Nuffic op basis van cijfers van de overheid.

Aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen volgen bijna 75.000 internationale studenten met 161 verschillende nationaliteiten een volledige studie. Van alle internationale studenten die in 2008, 2009 en 2010 afstudeerden, woont respectievelijk 42, 38 en 36 procent na vijf jaar nog in Nederland. Ze werken even vaak en verdienen evenveel als hun Nederlandse leeftijdgenoten.



Vooral studenten in de studierichtingen Techniek, Gezondheid en Natuur blijven gemiddeld vaker en langer in Nederland. In die studierichtingen is de kans op een baan groter dan in andere sectoren.



EP-Nuffic is een expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Het becijferde de resultaten op basis van gegevens van CBS en CPB.