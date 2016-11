22/11/16, 07:25 − bron: ANP

In kinderdagverblijven staan vaak te weinig leidsters op de groep en is de veiligheid niet in orde. Toezichthouder GGD maakt zich zorgen over ruim de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties.

Dat schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van eigen onderzoek onder 3000 opvanglocaties. De 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) hebben 'lichte tot serieuze zorgen' over twee derde van de locaties in volkswijken. In buurten met gemiddeld hogere inkomens is de opvang beter, maar ook daar zijn er in ruim de helft van de gevallen zorgen.



In een reactie op de publicatie laat het ministerie van Sociale Zaken weten dat de informatie voor een deel niet klopt. Zo zouden de cijfers over de risicoprofielen niet overeenkomen met die waar het ministerie over beschikt. ,,Een risicoprofiel is geen kwaliteitskeurmerk en zegt niets over de huidige kwaliteit van de kinderopvang'', aldus een woordvoerder. ,,Daar zijn andere instrumenten voor, zoals het openbare inspectierapport. Je kunt in onze ogen geen direct verband trekken tussen een risicoprofiel en de wijk waarin de opvang staat.''



De risicoprofielen worden door koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weergegeven in kleurcodes: groen staat daarbij voor 'geen zorgen', geel voor 'lichte zorgen over de nabije toekomst', oranje is '(lichte) zorg over actuele situatie' en rood staat voor 'serieuze zorgen over de actuele situatie in de kinderopvanglocatie en de nabije toekomst'.