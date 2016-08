Door: Kick Hommes − 27/08/16, 12:54

© anp. Rutte op het terras in Den Haag, tijdens de Facebooksessie.

Op het terras in Den Haag heeft Mark Rutte zijn excuses aangeboden voor zijn gebroken verkiezingsbeloftes ruim drie jaar geleden. In een Facebooksessie die vooral gezellig moest zijn en waarin hij vragen van kijkers beantwoordde, zei hij dat hij daarvan heeft geleerd en niet meer in detail beloftes zal doen. De sessie werd tussen de achthonderd en duizend mensen bekeken.

Duidelijk was dat Rutte (wit overhemd, bovenste knoopje los) met de sessie vooral jong publiek wilde trekken. De vragen die Rutte beantwoordde schoten heen en weer tussen politieke kwesties en de alcoholconsumptie van de premier dit weekend. Voor alcohol was het nog even te vroeg, zei Rutte. "Ik zit aan een cappuccino, maar dat zal vanmiddag wel veranderen. En met deze hitte gaat dat ook inslaan."



Op andere momenten was Rutte weer heel serieus. Hij kwam terug op de beloften die hij bij de vorige verkiezingen deed, maar uiteindelijk brak: duizend euro voor werkend Nederland, niet aan de hypotheekrenteaftrek komen en geen geld meer voor Griekenland. Net als in de Telegraaf vanmorgen zei hij daarvoor sorry. "Ik heb een fout gemaakt, bied er excuses voor aan. Dat had ik niet moeten doen."



Rutte had er deze zomer lang over nagedacht, vertelde hij. "Ik zal nog steeds vertellen waar ik voor knok, maar niet meer zo precies, bijvoorbeeld over deze maatregel of dit bedrag. Wij komen met de VVD natuurlijk met een programma waar heel veel goede ideeën in staan. Maar er moeten altijd compromissen gesloten worden."

Ook ging Rutte in op onder meer de zorg, de economie en het bedrijfsleven. Over het PVV-partijprogramma was hij bijzonder kritisch. "Dat programma laat precies zien waarom ik zo boos ben over het pessimisme dat de PVV de samenleving in pompt. De PVV wil dat Nederland zich terugtrekt achter de dijken. Ze zien niet welke kansen er liggen in Nederland."



Iets na 12.00 uur werd het gesprek afgebroken. Rutte: "Dank jullie wel. Ik ga dit vaker doen, maar nu moet ik nog even naar mijn goede vrienden van de pers toe."