VVD-leider en minister-president Mark Rutte wil na de verkiezingen van volgend jaar opnieuw premier worden.

Premier Mark Rutte heeft spijt dat hij drie belangrijke punten uit zijn verkiezingscampagne niet waar heeft kunnen maken. "Duizend euro voor werkend Nederland, niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en geen geld meer naar de Grieken. Laat ik daar volstrekt helder over zijn: ik zeg daar sorry voor", zegt Rutte vandaag in De Telegraaf. Wel hoopt hij dat hij na de verkiezingen door kan als premier.

"Ik ga door. Ik voel een ongelooflijke drive om door te gaan'', zei Rutte tegen De Telegraaf. In een interview dat zaterdag in die krant verschijnt belooft hij een volgende termijn helemaal uit te dienen. Hij zal niet tussentijds voor een andere baan te kiezen. Vanmiddag kunnen kiezers hem vragen stemmen via Facebook Live.



De premier keek in het interview ook terug op de afgelopen regeerperiode. Hij zegt te balen van het feit dat hij zich niet heeft gehouden aan zijn belofte van duizend euro voor elke werkende Nederlander. "Ik stond simpelweg voor de keuze: ga ik die belofte ongeacht de politieke en economische realiteit toch gestand doen? Dan zou ik voor Nederland risico's hebben gelopen."



Als Rutte, onder zijn eigen leden erg populair, er niet in slaagt om met de VVD te grootste partij te worden en de premier te leveren, dan zal hij in de Tweede Kamer plaatsnemen. De 49-jarige Rutte leidt de liberalen al sinds 2006 en is premier sinds 2010. De VVD is blij met zijn 'once in a lifetime-politicus' als leider.



Volgens partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD is Rutte de droomkandidaat voor de liberalen. "Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland voor elkaar krijgt. Hij is enorm gemotiveerd om ons land, op basis van wat al in werking is gezet, stappen verder te brengen zodat Nederland een nog mooier land wordt dan het al is."



In maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma wordt in oktober bekendgemaakt. Het besluit van Rutte om nog een keer lijsttrekker te worden komt niet als een verrassing. Het wordt de vierde keer dat hij lijsttrekker wordt. Zijn positie binnen de partij is onomstreden. Onder de VVD-leden is hij bijzonder populair.