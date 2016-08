26/08/16, 17:48 − bron: ANP

© ANP. Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft vrijdag ongekend scherp uitgehaald naar EU-voorzitter Slowakije. Hij is boos omdat de Slowaakse premier Robert Fico vrijdag heeft opgeroepen om de Europese sancties tegen Rusland op te heffen.

"Ik vind het niet goed dat de premier van Slowakije dit gedaan heeft", verklaarde Koenders na de ministerraad. "Nederland heeft zorg over het optreden van het Slowaakse voorzitterschap."



Fico heeft dan ook niet namens Nederland gesproken, benadrukte Koenders. De EU-voorzitter 'moet goed luisteren' naar alle betrokken lidstaten, zeker 'in dit soort gevoelige zaken'. Het is volgens de bewindsman 'echt belangrijk' dat Slowakije hierin 'geen vooringenomen mening inneemt'.



Hij zal over de kwestie contact opnemen met zijn Slowaakse collega. Het Centraal-Europese land nam in juli het voorzitterschap van Nederland over.



De Krim

De Europese sancties werden Rusland opgelegd nadat het land het Oekraïense schiereiland de Krim had geannexeerd en zich militair mengde in de gebeurtenissen in het oosten van Oekraïne in 2014. De sancties hebben flinke economische gevolgen voor Rusland. De sancties zijn onlangs tot eind januari verlengd.



De zaak is extra gevoelig voor Nederland omdat vermoedelijk pro-Russische rebellen in juli 2014 vlucht MH17 van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne neerhaalden. Daardoor kwamen bijna driehonderd mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.



Premier Fico deed zijn oproep na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Volgens hem hebben de sancties niet tot een oplossing geleid voor een aantal belangrijke zaken. Ook Hongarije en Tsjechië hebben eerder aangegeven voorstander te zijn van het opheffen van de sancties.