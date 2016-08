Door: Niels Markus − 26/08/16, 15:27

© anp. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De Turkse consul-generaal heeft op het laatste moment een gesprek met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam afgezegd. Hij wil alleen praten met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aboutaleb uitte gisteren tijdens een raadsvergadering stevige kritiek op de consul, die hij betichtte van inmenging in Nederlandse zaken.

De afspraak van de consul met Aboutaleb stond al twee weken op de agenda, zegt een woordvoerder van de Turkse ambassade. "Wij dachten dat het om een beleefdheidsbezoek ging. Blijkbaar ging het over iets anders. Dan hebben wij als diplomatieke dienst liever contact met het ministerie."



Aboutaleb was gevallen over een passage in een brief, die het consulaat aan verschillende burgemeesters in de regio van Rotterdam had gestuurd. In de brief, in het bezit van Trouw, roept het consulaat zijn partners en vrienden op om maatregelen te nemen tegen activiteiten van de 'terroristische groep van Fethullah Gülen'. Aboutaleb zei dat de consul zich ook wilde bemoeien met de manier waarop burgemeesters met demonstraties omgaan. "Ik accepteer geen inmenging in de manier waarop wij hier onze vrijheden uitoefenen", zei Aboutaleb.



Volgens de woordvoerder van de ambassade gaat het om een 'algemene wens' van de consul en mengt die zich niet in met Nederlandse zaken. Een woordvoerder van Aboutaleb geeft geen commentaar op de afzegging, behalve dat de burgemeester 'altijd open staat voor een gesprek'.



Minister Bert Koenders van buitenlandse zaken heeft aangekondigd dat hij de brief zal bespreken bij zijn bezoek aan Turkije volgende week. Koenders zegt dat hij Aboutaleb zijn zorg over inmenging deelt. "Wat wij aan de Turkse ambassade overbrengen, is precies in lijn met de burgemeester", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Wij juichen het toe als er ook lokaal gesproken wordt met vertegenwoordigers van andere landen." Niet alle buurgemeenten van Rotterdam hebben de brief ontvangen. Schiedam, Barendrecht en Vlaardingen ontvingen hem wel, Ridderkerk en Nissewaard niet.