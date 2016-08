Redactie − 26/08/16, 17:31

© ANP. Studenten in een collegezaal van Tilburg University.

Amsterdam Studies of the Golden Age: zo heet de vakgroep aan de Universiteit van Amsterdam die de Nederlandse bloeiperiode in de 17de eeuw bestudeert. Een meerderheid (60 procent) van de universitaire opleidingen in Nederland wordt in het Engels gegeven, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant onder de 1632 universitaire opleidingen.

De krant constateert dat Nederlandstalige studies tegenwoordig zeldzamer zijn dan Engelstalige, zeker als het om masters gaat. Bij minder dan dertig procent van de 1200 masters is Nederlands nog de voertaal. Bij de rest wordt Engels gesproken. De universiteit van Tilburg wil per se 'Tilburg University' genoemd worden, en de 'University of Twente' wil in 2020 zelfs volledig Engelstalig zijn.



In de wet op hoger onderwijs is echter vastgelegd dat de voertaal van het hoger onderwijs Nederlands moet zijn. De wet kent drie uitzonderingen, vastgelegd in artikel 7.2. Er mag een andere taal gesproken worden als het gaat om een studie van een andere taal, als het gaat om een gastcollege van een anderstalige docent, of 'indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs danwel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt'.



Internationale context

Die laatste uitzondering biedt universiteiten veel ruimte. Volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap is de verengelsing in de meeste gevallen niet in strijd met de wet: "De student kan er baat bij hebben om in het Engels college te krijgen, omdat hij of zij straks mogelijk in een internationale context gaat werken. Dat is een goede reden om onderwijs in het Engels te geven", aldus een woordvoerder.



Verengelsing is wel in strijd met de wet als er enkel commerciële motieven aan ten grondslag liggen, zegt de woordvoerder. Bijvoorbeeld om meer buitenlandse studenten te trekken, aan wie de universiteiten meer geld verdienen dan aan Nederlandse studenten.



Minister Jet Bussemaker (onderwijs, cultuur, wetenschap) zei tegen de Volkskrant 'een stevig gesprek' te gaan voeren met universiteiten die Engels aanbieden om meer internationale studenten te trekken. "Ik accepteer niet dat universiteiten puur en alleen uit commerciële overwegingen onderwijs in het Engels geven."



Universiteiten presenteren de verengelsing juist als gevolg van het stijgende aantal buitenlandse studenten, in plaats van als oorzaak. Dit jaar hebben zich bijna 20 procent meer buitenlandse studenten aangemeld voor een bacheloropleiding dan een jaar geleden, bleek in mei uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Nederlands heeft op de universiteit niet zozeer de status van een bedreigde als wel van een schadelijke diersoort, die zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid. Columnist Ger Groot

Tegenstanders

De verengelsing van het onderwijs is al jaren voer voor discussie. In februari betoogde Ger Groot, naast Trouw-columnist ook docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat Nederlands op de universiteit 'niet zozeer de status van een bedreigde als wel van een schadelijke diersoort heeft, die zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid'.



Hoe studenten ooit nog hun filosofische wijsheden in het Nederlands kunnen uitleggen, is niet eens Groots eerste zorg. "Die betreft vooral de vraag wie hen nog 't kofschip zal uitleggen en ze laten zien hoe de ene welgevormde Nederlandse zin moet volgen op de andere. Want dááraan schort het vandaag de dag schromelijk."



In het najaar van 2014 schreven vier wetenschappers van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (Acasa) een manifest voor het behoud van het Nederlands op de universiteit. Zij vinden het 'van eminent belang dat studenten zich goed kunnen uitdrukken in het Engels en moeiteloos Frans en Duits kunnen lezen, maar het is de perfecte beheersing van hun moedertaal die bepaalt of ze in eigen land kunnen meedraaien op het hoogste niveau', aldus de opstellers.