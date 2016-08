26/08/16, 12:39 − bron: ANP

© anp. De Duitse hoofdofficier van justitie Axel Stahl tijdens een persconferentie over vijf patiënten door natuurgenezer Klaus Ross.

Duitse politie en justitie gaan vijf concrete kankerbehandelingen van patiënten door Klaus Ross onderzoeken. Het gaat om drie uitbehandelde patiënten die daarna zijn overleden en twee die ernstig ziek zijn, meldde de Duitse hoofdofficier van justitie Axel Stahl vrijdag tijdens een persconferentie.

Onder de overleden mensen zijn een Nederlandse man en vrouw. De vijf patiënten kregen van Ross het preparaat 3BP. Het gebruik van dit middel is toegestaanin Duitsland, in Nederland is het verboden.



Volgens Stahl zijn er geen plannen voor het opgraven van overleden patiënten, zoals eerder voorgenomen. De hoofdofficier benadrukte dat de patiënten van Ross uitbehandeld zijn of waren in de normale gezondheidszorg. De meeste kwamen uit Nederland.



Het ging om 'wanhopige mensen' die zich aan elke strohalm vastklampten, aldus Stahl. Alleen daarom al is het volgens hem erg moeilijk om de dood van patiënten te linken aan de kliniek van de natuurgenezer in Bracht.



Politie en justitie gaan onder meer kijken of de wisselwerking tussen 'gewone' medicijnen en 3BP een rol heeft gespeeld. Ross is vooralsnog de enige verdachte in het onderzoek. Een rechercheteam van twintig mensen is bezig met de zaak. Ross heeft inmiddels een beroepsverbod gekregen.



Limburgse wortels

De omstreden Duitse kankerkliniek in Bracht had stevige Limburgse wortels, bleek eerder uit een reconstructie van Trouw. De praktijk begon op een Venlose koffiezolder en verhuisde in januari 2014 naar Bracht, waar natuurgenezer Klaus Ross een half jaar later werd aangesteld. Pas een jaar na diens aantreden braken de Nederlandse initiatiefnemers met de nu omstreden Duitser.



Een van Ross' Nederlandse patiënten, Klaas Tulp, vertelde aan Trouw dat hij de natuurgenezer leerde hij kennen als een 'geduldige, oprechte man.' "Toen ik vroeg of hij eerder mensen met alvleesklierkanker had behandeld, zei hij: 'Ja, maar die patiënt is niet meer in leven. Dat vond ik eerlijk." Lees het interview hier.