Alexander Pechtold stopt als leider van D66 als de partij na de verkiezingen niet in een kabinet komt. Dat zei hij donderdagavond in het televisieprogramma Pauw.

Als D66 niet kan meeregeren 'dan is het wel eens tijd voor een ander, ja', aldus Pechtold. Zijn partij presenteert vrijdag haar verkiezingsprogramma. De verkiezingen staan gepland voor 15 maart volgend jaar.



Pechtold is sinds 2006 leider van D66. Van 2005 tot 2006 was hij minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Hij wil graag weer minister worden, zei hij in Pauw.



D66 zit met twaalf mensen in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij op zo'n achttien, negentien zetels.