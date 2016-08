Redactie − 26/08/16, 07:51 − bron: ANP

© anp. Mensen in de trein op Utrecht Centraal

De gemeente Utrecht heeft een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, waarin burgemeester en wethouders eisen dat er snel maatregelen komen om het transport over spoor van gevaarlijke gassen bij Utrecht te beperken.

In de ontstane situatie worden de gemeente Utrecht en haar inwoners en ondernemers geconfronteerd met risico's die er niet hadden mogen zijn. Utrechtse burgemeester en wethouders

Vorig jaar reden er zo'n 2000 wagons met brandbare gassen door het Utrechtse stationsgebied en over het traject naar Houten. Dat is drie keer zoveel als afgesproken. Dat heeft het college 'met verbazing moeten vaststellen', aldus de brief.



De burgemeester en wethouders vinden de situatie zorgelijk. "In de ontstane situatie worden de gemeente Utrecht en haar inwoners en ondernemers geconfronteerd met risico's die er niet hadden mogen zijn."



Eerder trokken ook Amersfoort, Deventer en Tilburg al aan de bel over dergelijke overschrijdingen. Dijksma zegt dat ze begrijpt waarom de steden bezorgd zijn, maar dat ze aan een oplossing werkt. Ook benadrukt ze dat de situatie nergens onverantwoord is.



Afgelopen mei concudeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat spoorbedrijven onnodige risico's creëren bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. De raad deed onderzoek na een botsing tussen een reizigerstrein en een stilstaande goederentrein in Tilburg in maart vorig jaar. Er is te weinig aandacht voor de mogelijke risico's bij dergelijk transport, aldus de OVV.